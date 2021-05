https://mundo.sputniknews.com/20210517/esta-fracasando-la-4t-en-su-promesa-de-combatir-la-corrupcion-1112262880.html

¿Está fracasando la 4T en su promesa de combatir la corrupción?

Según el reciente estudio realizado por la agencia de investigación Innovative Marketing & Consultants, el 42% de los mexicanos cree que el nivel de corrupción es igual al del sexenio pasado. Una tercera parte opina que la situación ha empeorado, mientras que el 26% percibe cambios positivos.Sin embargo, hay varios factores que podrían influir en dicha percepción. Uno de ellos es la pandemia, explica el CEO de la agencia, Fernando Coronado Contreras.Coronado compara los resultados de la investigación con los de la encuesta realizada por Transparencia Internacional el año pasado a nivel mundial. Ambas comparten la misma metodología: el target fueron los expertos y empresarios. Resulta que si en el 2020 la percepción de la corrupción situaba a México en el puesto 124 de un total de 180 países, ahora este indicador mejoró, y el país está ahora en el 112. Lo que permite al país compararse con los de la media, y no con los últimos, entre los cuales figuran Yemen, Somalia y Sudán del Sur."Tenemos avances positivos respecto a la dismunción de la corrupción, lo cual fue promesa básica de campaña de la 4T", enfatiza. Según el CEO de Innovative Marketing & Consultants, el discurso político que ha manejado al respecto López Obrador "ha sido bastante asertivo, no obstante también ha tenido muchas inconsistencias en la ejecución de su discurso y en ciertas acciones que no han sido del todo comprendidas por la población".Una de las principales conclusiones que se extraen del estudio es que, aunque la corrupción en México sigue a la orden del día, ahora su incremento se realiza de forma decreciente.Las principales razones detrás de la corrupción, según la investigación, son el sistema de partidos políticos, corroído desde dentro —según el 22% de los encuestados—, el sistema diseñado desde su origen para la corrupción (18%) y la cultura del mexicano (18%), mientras que el 12% lo atribuye a los partidos en el poder, en otras palabras, a Morena."El alto nivel de corrupción lo veo como un fracaso no de la 4T, sino de la sociedad mexicana, del Estado mexicano por completo conformado por el Gobierno, la población y el territorio. Porque no podemos responsabilizar solamente a las autoridades de esta situación, sino que tenemos que darnos cuenta de que es algo circular", enfatiza Coronado.Solo el 20% retiró su denuncia a raíz de un acto delictivo del que fue víctima o testigo, mientras que el 80% prefirió no hacerlo. Las razones son el miedo a las represalias, la actitud hostil de las autoridades y la presuposición de que, para que dicha denuncia prospere es necesario sobornar.Pese a los pequeños y frágiles cambios en la percepción de la corrupción, Coronado alerta de que "por cada denuncia que vemos hay cinco delitos silenciosos".

méxico

Daria Iafiásova

