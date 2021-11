https://mundo.sputniknews.com/20211110/presidente-boliviano-cree-que-paro-opositor-busca-impunidad-para-golpe-de-2019-1118100646.html

Presidente boliviano cree que paro opositor busca impunidad para golpe de 2019

LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que los grupos de oposición que alientan un paro contra dos leyes fundamentales del Gobierno... 10.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

luis arce

paro

El gobernante llamó a los movimientos sociales a que se mantengan alertas y organizados para eventualmente movilizarse en defensa del Gobierno ante la arremetida opositora desatada al cumplirse el primer año del actual mandato presidencial."Es necesario reflexionar sobre lo que está pasando, porque los vamos a necesitar (…), no vamos a permitir otra vez que pase como en 2019, no", dijo Arce a los dirigentes campesinos reunidos en un local de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.Sobre las normas cuya anulación exigen los sectores en huelga, el gobernante aseguró que la ley anti lavado de dinero no afecta a los sectores pobres de la economía informal.La otra ley observada contiene un plan quinquenal de desarrollo sin el cual el Gobierno no podría ejecutar inversiones masivas en infraestructura, servicios y producción, advirtió."Si mañana derogamos una ley, luego van a cuestionar otra ley y así van a estar. Éste no es un tema que realmente les preocupa, lo que les preocupa es que avancen sus juicios (por el golpe de 2019), pese a que nuestra justicia es muy lenta", dijo Arce.Afirmó que "saben que alguien ha dado la orden para que los militares disparen por la espalda; ellos tienen que asumir", en referencia a los responsables de las masacres de civiles ocurridas en los primeros días del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.Áñez, en detención preventiva desde marzo acusada del golpe, encara también posibles juicios de responsabilidades por las masacres y delitos administrativos y económicos.

bolivia

2021

bolivia, luis arce, paro