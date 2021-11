https://mundo.sputniknews.com/20211109/arce-versus-anez-comparacion-que-sigue-polarizando-a-bolivia-1118047764.html

Arce versus Áñez, comparación que sigue polarizando a Bolivia

Arce versus Áñez, comparación que sigue polarizando a Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — Al cabo de un año de Gobierno, Luis Arce no se compara con Evo Morales, su amigo, sino con Jeanine Áñez, la 'golpista', en un juego político... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T19:00+0000

2021-11-09T19:00+0000

2021-11-09T19:00+0000

américa latina

bolivia

luis arce

jeanine áñez

evo morales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109002/24/1090022459_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_0abe7d83e3f52e2774086f2e76fa7c30.jpg

Estas sensaciones predominaban en el ambiente político del país tras las celebraciones y protestas del primer aniversario del Gobierno democrático de Lucho por Bolivia y podrían indicar que lo que viene en el futuro inmediato será más de lo mismo: confrontación y poco diálogo, según analistas.El ruido, con silbatos y gritos ensordecedores en el hemiciclo del Parlamento, acompañó el 8 de noviembre la primera parte del primer informe anual de Arce, en el cual el mandatario destacó la recuperación democrática, la lucha contra la pandemia y la reactivación económica como logros principales de su gestión.Pero sus reiteradas referencias al Gobierno de facto de Áñez (2019-2020) y a la derecha golpista, arropadas por gritos de aprobación de la mayoría oficialista, sólo dieron más brío a la minoría opositora hasta terminar convirtiendo a la mayor parte de la sesión en un caos.El mensaje presidencial, sin embargo, llegaba con claridad al público a través de los medios."En el hemiciclo se dio un reflejo de la vida política diaria, donde todos hablan y gritan, nadie escucha, y esto seguirá así en el futuro inmediato", señaló Cárdenas.Agregó que la sensación de control y tranquilidad que daba Arce en sus primeros meses de Gobierno parecen haber dado paso a una etapa de confrontación, en línea con los sectores oficialistas más duros que insisten en castigar a los "golpistas" de 2019.Tensión persistenteMarcelo Arequipa, politólogo y docente de la universidad pública de La Paz, dijo que, en el marco de un informe positivo, Arce aprovechó su comparecencia ante el Parlamento para lastimar a la oposición con una persistente comparación con Áñez, la gobernante transitoria que sucedió al derrocado Morales (2006-2019).Medios locales indicaron que, en su informe de poco más de dos horas al Parlamento, Arce mencionó al menos 50 veces al Gobierno de facto de la derecha golpista, denunciando la supuesta incapacidad de la Administración de Áñez en los campos de salud y economía, así como violaciones graves de derechos humanos.Cárdenas dijo que las insistentes menciones de Arce a Áñez fueron tanto un mensaje de reafirmación de compromiso con sus bases políticas como de acercamiento a grupos del oficialismo disconformes con algunas medidas, como transportistas y sectores de la economía informal."Arce se compara tanto con Áñez que parece decir a sus bases que los males de ahora son poca cosa al lado de lo vivido durante el Gobierno de facto, esto es gobernar solo para un sector y es lo que creo que queda planteado para el futuro inmediato: una línea dura gubernamental que no dialoga", afirmó Cárdenas.Dijo que la debilidad de la oposición, acentuada por la división de las dos bancadas conservadoras en la elección de directivas parlamentarias realizada el fin de semana pasado, "no debería tentar al Gobierno a menospreciar a sus rivales sino a concertar y construir paz, que es tan importante como la economía".La paz no resultaba fácil en el primer día del segundo año de Arce, al menos en las regiones —tres de los nueve departamentos— donde persistía un intento de paro opositor contra leyes fundamentales del Gobierno.

https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-gobierno-arce-cumple-un-ano-mientras-el-paro-opositor-pasa-desapercibido-en-bolivia-1118023585.html

https://mundo.sputniknews.com/20211105/viceministra-de-comunicacion-de-bolivia-no-existen-motivos-para-hacer-un-paro-1117902121.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Carlos Quiroga

bolivia, luis arce, jeanine áñez, evo morales