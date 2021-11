https://mundo.sputniknews.com/20211108/juez-difiere-audiencia-del-opositor-mexicano-ricardo-anaya-hasta-el-31-de-enero-de-2022--1117999408.html

Juez difiere audiencia del opositor mexicano Ricardo Anaya hasta el 31 de enero de 2022

A petición de la defensa del excandidato a la presidencia mexicana, la audiencia inicial del panista Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos por el... 08.11.2021, Sputnik Mundo

Sin ningún tipo de oposición por parte de la Fiscalía General de México (FGR), los abogados de Anaya solicitaron más tiempo para estudiar la carpeta de investigación en contra del excandidato presidencial. Será hasta enero del 2022 cuando se realice la audiencia inicial del caso de Anaya, quien es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un presunto soborno de alrededor de 500.000 dólares recibido por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Para dicha fecha, el juez ordenó que Anaya se presente físicamente al Reclusorio Norte, pues para esta audiencia se le había dado la oportunidad de hacerlo mediante videoconferencia. Desde julio pasado, el panista abandonó el país argumentando una venganza política en su contra por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no ordenó la investigación en contra de su opositor. "Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara porque yo no actúo así, no es mi fuerte la venganza", dijo el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, este 8 de noviembre.

