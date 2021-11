https://mundo.sputniknews.com/20211108/fiscalia-mexicana-alista-orden-de-aprehension-contra-ricardo-anaya-por-caso-odebercht-1117988586.html

Fiscalía mexicana alista orden de aprehensión contra Ricardo Anaya por caso Odebrecht

El excandidato a la presidencia de México Ricardo Anaya deberá comparecer este lunes 8 de noviembre ante la Fiscalía mexicana (FGR), dependencia que pedirá la... 08.11.2021, Sputnik Mundo

Anaya es acusado de recibir sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, un señalamiento que el político queretano ha desmentido una y otra vez. Según el diario Reforma, Anaya deberá presentarse este lunes a la Fiscalía mexicana, acreditar que se encuentra el territorio mexicano y la FGR pedirá su aprehensión. Si el opositor no se presenta a declarar, la dependencia de justicia pedirá su detención por estar "sustraído de la acción de la justicia". Asimismo, se prevé que la FGR pida prisión preventiva justificada ante un probable riesgo de fuga, pues desde el 5 de julio, Ricardo Anaya dejó el país, según funcionarios federales citados por el medio. Al panista se le acusa de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un presunto soborno de alrededor de 500.000 dólares. De ser hallado como culpable, el excandidato a la presidencia podría pasar hasta 30 años encarcelado. "López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia de puras mentiras. Andrés Manuel: te has convertido en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales", sentenció Anaya el pasado mes de septiembre en uno de sus videos semanales. Este domingo 7 de septiembre el medio estadounidense Wall Street Journal (WSJ) publicó una entrevista con Anaya en donde se confirma que desde julio abandonó el país y que, al momento de la charla, se encontraba en Nueva York. En el artículo, el excandidato a la presidencia aseveró que su caso es solamente una venganza política en su contra por parte del mandatario mexicano.

