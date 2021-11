https://mundo.sputniknews.com/20211106/una-esquina-de-cochabamba-alberga-miles-de-anos-de-historia-y-prehistoria-boliviana-1117942725.html

Una esquina de Cochabamba alberga miles de años de historia y prehistoria boliviana

El Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico (INIAM) incluye miles de piezas que abarcan desde 450 millones de años atrás, hasta la... 06.11.2021

, uno de los museos más antiguos del país alberga momias, huesos de animales prehistóricos y miles de objetos que pertenecieron a quienes poblaron por primera vez estos valles, desde hace miles de años atrás. Este edificio acaba de cumplir 70 años de descubrimientos de piezas milenarias, así como de formación de profesionales en antropología y arqueología.María de los Ángeles Muñoz, directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico (INIAM) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), indicó a Sputnik que esta es una de las pocas instituciones en el mundo que integra un instituto de investigaciones universitarias con un museo.Las piezas en exhibición fueron obtenidas en excavaciones realizadas por el mismo INIAM, aunque también provienen de donaciones de particulares.En estos días, se vuelve a debatir sobre la propiedad de obras de pueblos originarios de América Latina, cautivas de museos y galerías de países de Europa, por ejemplo.Recientemente, ciudadanos alemanes devolvieron a México 74 piezas, tras reclamos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "Creo que es bueno el proceso de repatriación, en el sentido de que hay una reflexión sobre todo lo que ha pasado en épocas pasadas", sostuvo.Y agregó: "Justamente a causa de gente que venía por acá, o investigaciones que se hacían, ha salido muchísimo material arqueológico de Bolivia. A veces el material más lindo y valioso". Entre ellos mencionó a la Illa del Ekeko, que fue devuelta por Suiza al Estado Plurinacional en 2016.La repatriación de piezas arqueológicas "obedece a la reflexión de que no es correcto tener materiales ajenos, que son patrimonio de otro pueblo", dijo Muñoz.En este sentido, enfatizó: "No necesitamos ir a Indonesia a traer un patrimonio que pertenece al pueblo de Indonesia. La pertenencia y la identidad está en esos materiales que no son originalmente de estos países ni pueblos".Según la directora, "en términos antropológicos, no es que han logrado quitarnos nuestra identidad. Pero son piezas que no corresponden a la identidad del otro pueblo".450 millones de años resumidos en una esquinaEl INIAM funciona en un antiguo edificio situado en Jordán y Nathaniel Aguirre, a una cuadra de la plaza 14 de Septiembre. Dispone de tres salas: una de Paleontología, donde se pueden ver desde trilobites de 450 millones de años, hasta caparazones de gliptodontes de dos millones de años, hallados junto al céntrico río Rocha.Entre su colección de arqueología, el INIAM dispone del hombre de Jayhuayco, cuyos restos óseos datan de 13.000 años. También incluyen objetos de la cultura de Tiwanaku, que se expandió por la actual Cochabamba hace 2.500 años.Además tiene en exhibición un grupo de momias, cuyo año de defunción habría sido el 1200, aproximadamente.El recorrido histórico pasa también por la prevalencia del Imperio inca, entre los años 1460 y 1532. En esa época se sitúan los cráneos con deformación frontal, obra de los incas.Finalmente, la colección etnográfica abarca los últimos cinco siglos: desde la llegada de los españoles —hay armaduras metálicas y sables en las vitrinas— hasta las vestimentas e instrumentos típicos de pueblos indígenas que aún respiran, como el Yuracaré, Ayoreo, Sirionó, Yuqui, Guaraní y Chipaya.Descubrimiento y exhibiciónEl instituto fue fundado en 1951 por el profesor Dick Edgar Ibarra Grasso. "Normalmente tenemos institutos de investigaciones facultativas, luego tenemos museos que pueden tener un área de investigación".En este aspecto, Muñoz destacó que "somos una institución académica y cultural por excelencia. Realizamos investigaciones, publicaciones, así como prospecciones y excavaciones, que es nuestro fuerte". El museo trabaja fuertemente articulado con el sector turístico, cultural y educativo.Todos estos objetos reunidos en un esquina de la capital cochabambina permiten reinterpretar la vida entre estos valles del centro de Bolivia. Muñoz comentó que aún quedan decenas de sitios más por excavar, tanto en el área urbana como rural del departamento.Explicó que varias piezas llegaron desde el océano Pacífico, distante a 800 kilómetros, hasta donde llegaban los límites de los imperios de Tiwanaku e inca. "Tenemos materiales que vienen de la costa, porque siempre el tráfico en la cordillera ha sido desde la costa hasta la selva (la Amazonía), lo cual demuestra que hubo intercambio entre culturas desde periodos muy tempranos", afirmó Muñoz.

