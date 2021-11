https://mundo.sputniknews.com/20211105/la-arriesgada-apuesta-de-destapar-a-sheinbaum-a-tres-anos-de-la-eleccion-presidencial-en-mexico-1117896570.html

La arriesgada apuesta de 'destapar' a Sheinbaum a tres años de la elección presidencial en México

Especialistas coinciden en que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue destapada por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una... 05.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

claudia sheinbaum

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

Fue en julio pasado cuando el mandatario mexicano reveló el listado de posibles candidatos de Morena a la elección presidencial de 2024. La lista la encabezó Claudia Sheinbaum y en ella también está el canciller, Marcelo Ebrard, los dos perfiles más fuertes rumbo a la contienda, señalan especialistas en temas políticos. Sin embargo, desde hace algunos meses a la jefa de gobierno de la Ciudad de México se le ha visto en primera fila en los eventos encabezados por López Obrador, ha acompañado al presidente a algunos viajes e incluso el mandatario alzó la mano de Sheinbaum durante un recorrido por la capital de país en señal de victoria, un acto que se hizo viral y se tomó como una señal rumbo al 2024: ella es la favorita del presidente para la sucesión. ¿Será?De acuerdo con la doctora Ivonne Acuña, académica de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas políticos y de género, la jefa de Gobierno capitalina "está en la mente y en el corazón" de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, un destape a mitad de sexenio es una jugada arriesgada, señala. "Parece que se está volviendo una tradición que a medio sexenio empezar con la sucesión, de hecho se llama sucesión adelantada (...) Se inició con Vicente Fox, cuando a mediados del sexenio de Ernesto Zedillo él ya estaba en campaña y se posicionó al punto que al PAN no le quedó más remedio que darle a la candidatura", explicó acuña en entrevista con Sputnik. Aunque la estrategia podría funcionar, la académica advierte que Sheinbaum tiene por delante otros dos años de gobierno en lo que su imagen se podría ver desgastada. Con ella coincide Amalia Pulido, investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De acuerdo con Pulido, Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los integrantes de Morena que se perfilan como los favoritos rumbo a 2024, no están expuestos al mismo nivel de escrutinio por sus respectivos cargos, lo que podría dificultar el camino a Sheinbaum. "Trae varios escándalos. Creo que lo de la Línea 12 del Metro sí es algo que le pegó y está en una constante rendición de cuentas, al menos ante los ciudadanos de la Ciudad de México y los resultados que vimos en 2021 no fueron para nada favorecedores a Claudia", señaló. Sin embargo, Sheinbaum tiene ventaja ante el presidente López Obrador, pues de ser ella la elegida por el partido, esto sería sinónimo de continuidad al proyecto de nación emprendido por el actual mandatario; algo que no está del todo garantizado con Marcelo Ebrard, apunta Ivonne Acuña. "Lo que me parece a mí que el presidente tendría que asegurar son los cosas: una que realmente alguien continúe con el proyecto, y tal vez ahí Claudia estaría con ventaja porque Marcelo Ebrard, creo yo, tiene su propio proyecto y pudiera no ser tan obradorista, y la otra es que el presidente tiene que elegir a alguien que cuide su espalda", aseveró. De acuerdo con la casa encuestadora Enkoll, de mil mexicanos encuestados, el 25% considera que Sheinbaum debe ser la candidata del partido Morena, por encima de personajes como Ebrard Casaubón, quien tuvo 13% de las preferencias.

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, elecciones presidenciales en méxico (2024), 💬 opinión y análisis