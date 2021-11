https://mundo.sputniknews.com/20211104/por-que-amlo-busca-sumar-a-gobernadores-de-oposicion-a-su-gabinete-1117892490.html

¿Por qué AMLO busca sumar a gobernadores de oposición a su gabinete?

¿Por qué AMLO busca sumar a gobernadores de oposición a su gabinete?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado en varias ocasiones que busca que los priistas Quirino Ordaz Coppel y Héctor Astudillo... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T19:12+0000

2021-11-04T19:12+0000

2021-11-04T19:13+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

guerrero

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

elecciones presidenciales

morena

nayarit

sinaloa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117890031_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7bfa29e81014bdf367d9cd458fb6ad96.jpg

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió este 31 de octubre negar a Ordaz Coppel licencia a su militancia para poder integrarse como embajador de México en España, oferta de López Obrador, por lo que ahora se enfrenta a la encrucijada de elegir el cargo y renunciar al PRI o quedarse en el partido y desahuciar la invitación.En un contexto de confrontación constante entre el presidente de México y la oposición, los ofrecimientos de López Obrador, que no se han formalizado en propuestas concretas en el caso de Astudilllo y Echavarría, generan dudas sobre sus intenciones.¿Qué persigue el mandatario con estas puertas abiertas a la oposición para ingresar a su gabinete?Sputnik conversó con el profesor Harim Gutiérrez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X) y doctor en historia por el Colegio de México (Colmex), para tratar de desentrañar las intenciones del presidente de México.Poner al fuego una alianza opositora frágilEl especialista considera que estos ofrecimientos públicos son una manera del presidente de sabotear a la alianza opositora y agudizar sus contradicciones y fragilidad, pues sus pactos se sustentan en intereses encontrados y, por lo tanto, acuerdos frágiles."La oposición no atina a quitarle la iniciativa al presidente, no halla cómo, pero sí lo veo como un intento de López Obrador de sabotear a la alianza opositora ofreciéndoles puestos a algunos de sus integrantes. Así pone en evidencia la fragilidad de una alianza entre partidos con intereses distintos como el PRI y el PAN", apunta."Es una manera de hacerlos caer en su juego y de hacer que la oposición siga siendo reactiva, es decir, que solamente responda a lo que hace López Obrador, en lugar de proponer algo propio", añade.Además de la intención de dividirlos, evalúa Gutiérrez, la estrategia del mandatario federal figura como un esquema de compensaciones para quienes se inscriban a su proyecto y, de paso, así vacíen de cuadros, de líderes y políticos valiosos, a los opositores."Claro que es una manera de dividirlos y yo me atrevo a decir que es una especie de estrategia del palo y la zanahoria, es decir: ‘Si colaboran conmigo pueden incluso tener puestos en mi gobierno, tener la oportunidad de subirse al carro de la cuarta transformación’", considera."En lugar de estar peleándose dentro del PRI para alcanzar posiciones de poder, que cada vez es más difícil hacerlo por medio de ese partido. Es una manera de atizar la división dentro del PRI y también dentro del PAN, está dándoles a entender de una manera bastante pragmática: ‘Vengan, aquí hay oportunidades, no en sus partidos’", agrega.El profesor de la UAM-X califica de desastroso el estado en que las dirigencias nacionales del PRI y el PAN, que encabezan Alejandro Moreno y Marko Cortés, respectivamente, tienen a sus partidos.En el PRI, son fuertes las corrientes que buscan remover al exgobernador de Campeche del liderazgo partidista, señala, mientras que Cortés da por perdido al PAN en cinco de las seis gubernaturas en 2022, sólo con oportunidad en Aguascalientes, e incluso pudo haber reconocido ante su gobernador, Martín Orozco, que el blanquiazul tampoco tiene oportunidad de volver a Palacio Nacional en 2024.Así, con sus invitaciones, López Obrador no sólo somete a inestabilidad a la alianza opositora, sino que también les arrebata cuadros que eventualmente podrían hacer política contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su aspiración de mantenerse en la presidencia de México."Más allá de la retórica muy de principios, muy de superioridad moral que tienen la cuarta transformación y López Obrador, en los hechos son bastante pragmáticos, al grado de recibir sin mayor objeción a personajes como Echavarría o Quirino", expone.Oferta de trabajo ante un futuro incierto en el PRI y el PANPese a ser organizaciones de tradición, tanto el PRI como el Partido Acción Nacional (PAN) encaran un futuro incierto tanto en las elecciones estatales del 2022, que renuevan mandatario en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes y Durango, como en la del 2024, cuando México elegirá un nuevo presidente, expresa el académico.Así, el ofrecimiento de López Obrador a integrantes de la oposición es una manera de seducirlos ante la incertidumbre y permitir aproximarse a algo más sólido."Así pueden asegurar trabajo los próximos tres años, tienen más oportunidad de seguir con sus carreras políticas dando el brinco de sus partidos al lopezobradorismo", estima."Además no sería la primera vez que a una persona se le da un puesto diplomático, en este caso una embajada, sin ser un diplomático de carrera o sin tener ninguna aptitud o experiencia comprobable en el servicio exterior, como es el caso de Quirino Ordaz", dice en referencia a que López Obrador propuso al exgobernador de Sinaloa como embajador en España.Históricamente, durante el siglo XX el PRI en el gobierno utilizó las embajadas mexicanas como una estrategia para neutralizar a personajes incómodos, recuerda el estudioso, ya sea por conductas indeseables para el régimen o por incomodidad política, en lo que constituía en los hechos una especie de destierro o exilio dorado por sus beneficios.Es el caso del expresidente Luis Echeverría, quien fue nombrado representante de México en Australia por su sucesor en el cargo, José López Portillo, prácticamente en el extremo planetario más alejado del territorio nacional, subraya Gutiérrez.En el caso de Quirino Ordaz, considera que al exmandatario no le atemoriza que el PRI suspenda su militancia para aceptar la oferta del presidente."No creo que el hecho de que le suspendan sus derechos como militante del PRI o que lo expulsen del partido lo detenga para hacerlo. Podría ser que el presidente esté tratando de neutralizarlo o de guardarlo para un mejor momento en que pueda serle más útil en otro puesto", agrega.Un riesgo de empoderamiento opositor, por ahora inciertoLópez Obrador parece seguro de su estrategia política, en gestos como las invitaciones a opositores o el llamado a que sus rivales lo derroten en la revocación de mandato.Sin embargo, si existe un riesgo en su maniobra, evalúa el profesor Gutiérrez, es tal vez que este debilitamiento contra el PRI y el PAN deje cancha libre para una fuerza de oposición por ahora no vislumbrada."Tal vez esto pudiera tener el efecto indeseable para López Obrador y su gobierno de que, al sabotear de esta manera a los partidos opositores más notorios, de alguna manera como que le deje el camino abierto a alguna otra fuerza opositora, pero de momento no veo esa fuerza opositora", declara el académico.Además, calcula que Morena ganará la elección presidencial de 2024, tal vez de manera menos contundente que en los comicios de 2018, pero sin sacudirse por la estrategia del PRI y el PAN.En ese escenario, estima, López Obrador parece ver caído el árbol de sus detractores históricos y aprovechar la circunstancia para hacerlo leña, como reza la frase popular mexicana.

https://mundo.sputniknews.com/20211014/amlo-abre-las-puertas-de-su-gobierno-para-exgobernadores-priistas-y-panistas-1117113854.html

https://mundo.sputniknews.com/20211012/pri-pan-y-prd-lanzan-un-mensaje-frente-a-rumores-de-ruptura-por-reforma-electrica-1116999068.html

https://mundo.sputniknews.com/20211102/dirigente-de-morena-se-burla-del-pan-por-anticipar-su-derrota-en-2022-1117818128.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/arremete-dirigente-del-pri-contra-incorporaciones-de-militantes-al-gabinete-de-amlo-1116041911.html

https://mundo.sputniknews.com/20211022/amlo-reta-a-opositores-no-esperen-a-2024-derrotenme-en-la-revocacion-de-mandato-1117416692.html

guerrero

nayarit

sinaloa

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

💬 opinión y análisis, guerrero, partido revolucionario institucional (pri), andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), elecciones presidenciales, morena, nayarit, sinaloa, méxico