Un aspirante nicaragüense sueña con ser el presidente más joven del mundo

MANAGUA (Sputnik) — Cerca del mediodía del último miércoles de octubre, bajo un sol de pocos amigos en una céntrica intersección de la capital de Nicaragua, un... 03.11.2021, Sputnik Mundo

A poco más de una semana de las elecciones generales del 7 de noviembre, el hecho podría parecer manido, pero dejaba de serlo al comprobar que la imagen del repartidor de propaganda impresa coincidía con la del propio candidato, Gerson Gutiérrez Gasparín, un abogado de 29 años que sueña con ser el presidente más joven del mundo."Cumpliré 30 años el 20 de noviembre y los celebraré como presidente electo", dijo a Sputnik un optimista "Triple G", o "GGG", como se autonombra el candidato de Alianza por la República (APRE, derecha), un partido que sumó el 1,4% del voto en las presidenciales de 2016.El mediano empresario con negocio en el capitalino mercado El Oriental, el más grande de Centroamérica, no se arruga al confesar que su expediente político comenzó a llenarse hace apenas cinco meses, cuando unos coetáneos lo convidaron a presentarse en las oficinas de APRE, que por aquellos días buscaba candidato presidencial.Fiscales, acompañantes"El 7 de noviembre, el pueblo de Nicaragua va a dar sorpresa y nosotros vamos a salir victoriosos, enfatizó el novel político asegura el APRE cuenta con capacidad organizativa en los 153 municipios del país.Aunque a continuación expuso que los fiscales de la formación verde, roja y azul tiene un 81% de fiscales, a quienes califica de guerreras capaces de defender el voto.Acerca de los acompañantes internacionales a la votación, en lugar de los clásicos observadores a nombre organismos e instituciones, el candidato de APRE consideró que existe un órgano rector de los comicios (el Consejo Supremo Electoral) y a los partidos les corresponde acatar sus decisiones.Vía cívica"La gente está clara que acá la única vía para resolver los conflictos y problemas que tiene Nicaragua es la cívica, es el voto. Ya no queremos [la reedición] de esos hechos bochornosos, espantosos, que sucedieron en el año 2018, porque eso lo único que dejó fue problemas, familias desunidas, lisiados, afectaciones psicológicas y sobre todo dificultades económicas", dice el candidato que trata de hermanos a tirios y troyanos.A la pregunta de cuánta fuerza puede tener la corriente que aboga por el "no voto" en las elecciones del primer domingo de noviembre, GGG parte de la premisa de que el bien siempre vence al mal."El pueblo de Nicaragua está claro que la manera democrática, la forma pacífica es el único camino y la mejor arma que tenemos los nicaragüenses para hacer el cambio", reitera la cara visible de APRE enfundado, quien viste una chaqueta color café. La misma del mediodía en que repartía pasquines en un semáforo de la avenida Bolívar.Apre y el arco políticoAnimado por la Agencia Sputnik a definir en qué lado del arco político nicaragüense se inscribe APRE, el candidato obvió los tres componentes clásicos."Nosotros somos opositores. No pertenezco a ningún partido político, ni a ninguna ideología, sea izquierda o derecha. Tengo 29 años y le aseguro que si va a un barrio o comunidad y pregunta a una persona menor de 35 años: '¿Qué sos, sandinista, liberal o conservador; izquierda o derecha?', le dirá: 'Y qué es eso?'. A la gente ya no le interesa eso".El diálogo llega a su fin, pero antes de que Gutiérrez Gasparín salga a despedir al reportero, el presidente del partido, Carlos Canales, estima pertinente incluir su consideración."APRE es de derecha, somos antisandinistas", dice, y como para acuñar sus palabras, una foto a gran formato del exdictador Anastasio Somoza Debayle (1925-1980) parece asentir, a la espalda del buró del presidente del partido formado en 2004 por el expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), como una escisión del Liberal Constitucionalista que lo llevó al poder.Y por si fuera poco, desde la izquierda de la mesa ejecutiva, la imagen del coronel estadounidense Oliver North, el artífice del escándalo Irán-contras, también asiste a la conversación.

