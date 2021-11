https://mundo.sputniknews.com/20211101/todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-elecciones-del-7-de-noviembre-en-nicaragua-1117781918.html

Todo lo que debes saber sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua

Todo lo que debes saber sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua

El domingo 7 de noviembre Nicaragua acudirá a las urnas para seleccionar al presidente, vicemandatario y a los diputados a la Asamblea Nacional (AN) y al...

En estos comicios el actual presidente, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), buscará su quinto mandato, el cuarto consecutivo —desde su victoria en 2006— y el segundo junto con su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo, frente a cinco formulaciones opositoras, entre ellas, la segunda fuerza política del país el Partido Liberal Constitucional (PLC).Debido a las condiciones sanitarias actuales, la campaña de los candidatos y candidatas, prevista hasta el próximo 3 de noviembre, transcurre mayoritariamente en soportes digitales. La toma de posesión acontecerá el 10 de enero, mientras que los diputados a la AN asumirán sus cargos el 9 de enero y los del Parlamento Centroamericano (Parlacen) entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2022.¿Cuáles son los aspirantes a la presidencia nicaragüense?Una treintena de candidatos opositores permanecen en las cárceles nicaragüenses, entre ellos, Cristina Chamorro —hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)—, acusada por la fiscalía de lavado de dinero por medio de una organización denominada como su madre; el economista y político Juan Sebastián Chamorro y al académico Félix Maradiaga.El 5 de junio último fue arrestado el exembajador y catedrático Arturo Cruz, luego de regresar de un viaje a Estados Unidos bajo la acusación de traición a la patria; también el periodista Miguel Mora, investigado por delitos contra la soberanía y el líder campesino Medardo Mairena, inquirido por actos contra la independencia y la autodeterminación.¿Qué estructura supervisará el ejercicio de sufragio?Los Consejos Electorales Municipales realizaron este 31 de octubre, según lo previsto en el Calendario Electoral, la capacitación y toma de posesión de los miembros de las más de 13.000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) relacionadas con las elecciones generales, que tendrán como peculiaridad el uso de la boleta única y la tinta indeleble.Las JRV incluyen en su estructura a un presidente y primer miembro, cargos ocupados de forma alterna por los partidos con los dos primeros puestos en las últimas elecciones generales, en este caso, del gobernante FSLN y del PLC.También comprende un segundo miembro asignado a los demás partidos involucrados en los comicios y, tras la reforma de mayo último a la Ley Electoral, cumple con el principio de alternancia y equidad de género: 50% presidido por mujeres y 50% por hombres; en los casos donde el número resulte impar, se nombra al 50% más uno, dirigido por las féminas.De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 331, las juntas tienen entre sus atribuciones la garantía de los derechos de actuación de los fiscales de partidos o alianzas participantes en todos los momentos de la votación y cada agrupación política en los comicios podrá acreditar a 26.918, entre propietarios y suplentes.Sus integrantes verifican además la inclusión de los nicaragüenses en la correspondiente lista del padrón electoral o la calificación de las inscripciones de los ciudadanos respecto a los requisitos de la legislación y la autorización si la misma procede en los 3.106 centros de votación del país centroamericano.Durante las elecciones, con una asistencia prevista de más de cuatro millones de nicaragüenses, los aproximadamente 80.000 miembros de las JRV, entre designados para los cargos y suplentes, garantizarán el ejercicio del sufragio, el depósito de los votos en las urnas correspondientes y el escrutinio de las boletas, y velarán por el orden en cada uno de los recintos.De igual manera, recibirán y remitirán al Consejo Electoral Municipal los recursos y quejas conforme a lo dispuesto en la ley, permitirán el acceso al local de los acompañantes electorales acreditados y conformarán el expediente comicial al concluir el escrutinio de cada votación.¿Quiénes serán los acompañantes internacionales?La reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, aprobada el 4 de mayo último, sustituyó la observación electoral por la figura de "acompañante" y, de acuerdo con informaciones oficiales, en estas elecciones no intervendrán los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el estadounidense Centro Carter, pues el Gobierno los califica de non gratos.El pasado 14 de octubre de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, declaró durante su visita oficial a Turquía, que a los comicios de noviembre asistirán personalidades expertas en materia electoral de diferentes países y recordó que la OEA no acudirá a Nicaragua, tras su colaboración con el golpe de Estado perpetrado en Bolivia."Nosotros no podemos invitar a alguien que ha participado en la promoción y ejecución de un golpe de Estado contra un país democrático", aseguró el canciller en alusión a lo ocurrido en la nación sudamericana en noviembre de 2019 cuando, luego de la victoria de Evo Morales en las presidenciales, los líderes opositores arrastraron al país a un caos mediante los medios de comunicación y las manifestaciones callejeras.De acuerdo con el inciso 9 de la mencionada legislación, el Consejo Supremo Electoral reglamentará la acreditación y participación correspondiente a los acompañantes del proceso electoral, lista difundida el pasado mes de septiembre y que incluye, entre otros, a Gregorio Luis Mondaca, perteneciente al Movimiento del Socialismo Allendista en Chile.Otros invitados son José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante, ambos del Partido Comunista de España; Gerry Condon, expresidente de Veteranos por la Paz de Estados Unidos, organización fundada en 1895, y Jorge Alberto Kreyness, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina.Seguridad durante los comiciosEl Ejército de Nicaragua desplegará 15.000 efectivos durante los comicios en actividades de apoyo como el transporte del material electoral, el traslado de los funcionarios y el equipamiento involucrado en los 153 municipios y destinará, asimismo, medios aéreos y navales para la protección de los votantes.El operativo de seguridad y la organización involucra a más de 280.000 personas y a miembros de la Policía Nacional encargados de la tranquilidad ciudadana en calles y consejos electorales y recibirá además el acompañamiento de representantes del Ministerio de Gobernación, la procuraduría de derechos humanos.

