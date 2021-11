https://mundo.sputniknews.com/20211103/google-news-confirma-su-regreso-a-espana-siete-anos-despues-de-su-salida-1117837143.html

Google News confirma su regreso a España siete años después de su salida

Google News confirma su regreso a España siete años después de su salida

El Gobierno ha reformado la Ley de Propiedad Intelectual mediante la aprobación de un real decreto que la adapta a la normativa europea de copyright. De... 03.11.2021, Sputnik Mundo

El servicio de noticias de Google llevaba cerrado en España desde diciembre de 2014, cuando dejó de estar operativo en protesta por el denominado canon AEDE por enlazar y mostrar contenido de los medios de comunicación españoles, incluso si estos no querían reclamar ningún pago. Esta situación era única en el mundo.Pero con la aprobación el 2 de noviembre en el Consejo de Ministros de un real decreto ley a instancias del Ministerio de Cultura para transponer la directiva europea de copyright, se facilita la reactivación de Google Noticias en el país. La nueva norma, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, anula de facto el canon AEDE y, en consecuencia, Google ya ha anunciado oficialmente que volverá a indexar contenidos de medios en España.Condiciones al gusto de GoogleEl nuevo texto legal modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a la normativa europea de 2019 en materia de copyright en un punto clave: permitirá a la compañía negociar personalmente con cada medio de comunicación la retribución a percibir por publicar extractos de su contenido en el buscador.La compañía ha confirmado el inicio "en los próximos meses" de conversaciones con los medios de comunicación para alcanzar acuerdos "que protejan los derechos conforme a la nueva ley". De resultas, cuando el usuario realice búsquedas por contenido, obtendrá enlaces a artículos en forma de pequeñas tarjetas, con titular, foto y un par de frases.Este servicio no se brinda en España desde hace siete años porque Google nunca accedió a cumplir el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, por la que estaba obligado a pagar el canon AEDE a una entidad de gestión, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), por enlazar y mostrar los contenidos de los medios. Estos tenían la obligación de negociarlos de forma colectiva con las plataformas digitales.Un canon fallidoEl canon AEDE (acrónimo de la Asociación de Editores de Diarios Españoles) establecía que los medios cobrasen sus derechos de autor a través de CEDRO, que a su vez cobraba el 15% por la gestión. Fue la figura de CEDRO como intermediario lo que provocó que Google clausurara su servicio de noticias en España.Con la aplicación de este canon únicamente se han recaudado 200.000 euros desde 2014 y a repartir entre todos los editores, quienes gracias al nuevo real decreto ley pueden ahora alcanzar acuerdos con Google a título individual. Como afirma el Ministerio de cultura mediante una nota de prensa con fecha de 2 de noviembre, a cada editor y titular de derechos se da "la opción y libertad" de gestionarlos "bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio".Transposición retrasadaLa modificación aprobada en el Consejo de Ministros se realizó con retraso, pues el plazo para hacerla efectiva había expirado el 7 de junio. En realidad, la transposición de la directiva europea ha sufrido dilaciones en casi todos los países de la UE, motivadas por los filtros automáticos de contenido. Estos deben operar algoritmos que velen por el respeto de los derechos de autor en todo el material que se sube a Internet, bloqueando todo aquello que los viole.Pero los algoritmos pueden no ser capaces todavía de detectar el uso de la parodia o la crítica, amparadas por la ley. Como resultado, solo cuatro de los 27 Estados miembros de la UE adaptaron sus normativas en plazo, por lo que la Comisión Europea tuvo que aclarar mediante unas directrices cómo debía adaptarse la normativa.

