https://mundo.sputniknews.com/20211103/astronautas-simularon-tres-semanas-de-estadia-en-marte-pero-estaban-en-israel-en-realidad-1117855891.html

Astronautas simularon tres semanas de estadía en Marte, pero estaban en Israel en realidad

Astronautas simularon tres semanas de estadía en Marte, pero estaban en Israel en realidad

TEL AVIV (Sputnik) — La Agencia Espacial Israelí y el Fórum Espacial Austríaco colaboraron en la misión de mandar a 6 astronautas análogos (aquellos que... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T17:47+0000

2021-11-03T17:47+0000

2021-11-03T17:47+0000

internacional

oriente medio

espacio

israel

astronautas

🚀 conquista espacial

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108422/08/1084220828_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f68143a23c3a5551b83e36cd23994049.jpg

La misión internacional concluyó con los seis astronautas, de Portugal, Israel, Austria, los Países Bajos, Alemania y España, emergiendo el 31 de octubre del hábitat AMADEE-20, que los acogió durante 21 días de experimentación "espacial" en el cráter Ramón del desierto israelí.En la tierra, pero no tanto...Durante la misión, los científicos, que nunca abandonaron la tierra pero sintieron como si lo hubieran hecho, fueron aislados completamente y sólo tuvieron contacto con un grupo de control de misiones en Austria con el retraso de recepción y transmisión que tendrían estando en Marte, de 10 minutos, comieron la comida que trajeron consigo, se ducharon con agua limitada y tuvieron que reparar lo que se iba estropeando, como un baño, sin ayuda exterior.El hábitat, que tenía una esclusa de aire, requería que los astronautas usaran trajes espaciales al salir de él para cualquier experimento, al igual que tendrían que hacer en Marte.El cráter Ramón fue elegido por sus condiciones de temperatura y paisajísticas para sustituir a Marte, un Marte análogo."El cráter Ramón es un ejemplo formidable de Marte análogo en la tierra", dijo a los periodistas presentes el director del Fórum Espacial Austríaco, Gernot Gromer, según recogió el comunicado oficial de la misión. "Geológica y ecológicamente es gemelo a Marte y hay zonas que son real e increíblemente similares", agregó.Y si bien los astronautas sabían que no estaban en Marte, "tampoco estaban enteramente en la Tierra", señaló. "El hábitat construido para el experimento es la simulación más compleja más moderna en el planeta".Experimentos versus misión realLos científicos dicen que la exploración humana de Marte, que hasta ahora se ha hecho solo con rovers, robots y naves no tripuladas, verdaderamente está cercana de hacerse realidad.Los astronautas contaron que no les fue difícil recrear que estaban en el Planeta Rojo, se levantaban por las mañanas y veían el mundo a través de pequeñas ventanas, un paisaje rojo e inhóspito, y sin duda sintieron el aislamiento.En esas condiciones llevaron a cabo varios experimentos, desarrollados por más de una docena de universidades del mundo, incluyendo la impresión en 3D de plásticos aeroespaciales, probando robots rovers y midiendo los efectos físicos y psicológicos de los miembros del equipo. procedimientosDedicaron bastante tiempo a experimentar con los trajes espaciales, diseñados para proteger a los astronautas de las invivibles condiciones de Marte. En Marte, el traje espacial debería pesar más de 120 kilos para compensar el cambio en la gravedad, en el desierto israelí pesaba 50 kilos, que sigue siendo un enorme peso para cargar por humanos activos.A pesar de que la simulación terminó esta semana, el trabajo científico apenas acaba de comenzar, y ahora es cuando los expertos analizan e interpretan la información recopilada del experimento para posteriormente publicar los resultados.Los primeros resultados de la misión se presentarán en el Taller Científico AMADEE-20, programado para la próxima primavera.El Fórum Espacial Austríaco ha llevado a cabo otras 12 misiones análogas de Marte para acercar a los humanos a la, según dicen, próxima misión en el Planeta Rojo, y Gromer señaló que, "cualquier gran viaje, por lejano que sea, tiene un primer paso, y este es, desde luego, un primer paso".

https://mundo.sputniknews.com/20210422/como-el-oxigeno-generado-por-perseverance-en-marte-podria-revolucionar-la-exploracion-espacial-1111469254.html

https://mundo.sputniknews.com/20211007/cientifico-de-la-nasa-revelo-cuando-llegara-el-ser-humano-a-marte-1116876150.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dahiana Cusnir

Dahiana Cusnir

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dahiana Cusnir

oriente medio, espacio, israel, astronautas, 🚀 conquista espacial, 💬 opinión y análisis