¿Cómo el oxígeno generado por Perseverance en Marte podría revolucionar la exploración espacial?

¿Cómo el oxígeno generado por Perseverance en Marte podría revolucionar la exploración espacial?

2021-04-22T17:07+0000

2021-04-22T17:07+0000

2021-04-22T17:07+0000

"Este es un primer paso fundamental para convertir el dióxido de carbono en oxígeno en Marte", afirmó Jim Reuter, administrador asociado de la dirección de misión de tecnología espacial de la NASA. El proceso fue realizado por el Experimento de utilización de recursos in situ (en el lugar) de oxígeno en Marte — MOXIE —, diseñado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (EEUU). Es una caja dorada del tamaño de una batería de automóvil que se encuentra dentro de la parte frontal derecha del rover. El dispositivo, apodado como el árbol mecánico, utiliza electricidad y química para dividir las moléculas de dióxido de carbono, que están formadas por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. También produce monóxido de carbono como subproducto.El funcionamiento del MOXIE requiere temperaturas de unos 800 centígrados. Por lo tanto el dispositivo fue construido de materiales resistentes al calor, como aleación de níquel. Una fina capa de oro, a su vez, asegura que no irradie calor y no dañe al rover.No solo para respirar sino también para viajarLa demostración de la tecnología tuvo lugar el 20 de abril del 2021. En su primera ejecución, MOXIE produjo 5 gramos de oxígeno, equivalente a unos 10 minutos de oxígeno respirable para un astronauta que realiza una actividad normal. Los ingenieros del dispositivo ahora ejecutarán más pruebas e intentarán aumentar su rendimiento. Está diseñado para poder generar hasta 10 gramos de oxígeno por hora.No obstante, los creadores del MOXIE afirman que puede producir no solo el oxígeno para que los futuros astronautas respiren, sino también para usarlo como combustible que los cohetes podrían usar para regresar a la Tierra. Así, será innecesario transportar grandes cantidades de oxígeno desde la Tierra.Una versión de una tonelada del MOXIE podría producir aproximadamente 25 toneladas de oxígeno necesarias para que un cohete despegue de Marte, señala el ingeniero del MIT, Michael Hecht, citado por ScienceAlert. Los científicos destacan que producir oxígeno a partir de la atmósfera de Marte que está compuesta de dióxido de carbono en un 96%, podría ser una opción más factible que extraer hielo de debajo de su superficie y luego electrolizarlo. Perseverance aterrizó en Marte el 18 de febrero del 2021 en una misión para buscar señales de vida microbiana en el planeta rojo. Su mini helicóptero Ingenuity hizo historia esta semana al lograr el primer vuelo propulsado en otro planeta. El propio rover, a su vez, grabó por primera vez directamente los sonidos de Marte.

