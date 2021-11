https://mundo.sputniknews.com/20211101/argelia-dispuesta-a-cooperar-con-rusia-en-la-industria-farmaceutica-1117750105.html

Argelia, dispuesta a cooperar con Rusia en la industria farmacéutica

Argelia, dispuesta a cooperar con Rusia en la industria farmacéutica

ARGEL (Sputnik) — Argelia está interesada en desarrollar una cooperación a largo plazo con Rusia en el sector de productos farmacéuticos, incluida la... 01.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-01T10:56+0000

2021-11-01T10:56+0000

2021-11-01T11:00+0000

argelia

internacional

oriente medio

💗 salud

vacunación

cooperación

pandemia

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1117287080_0:158:2807:1737_1920x0_80_0_0_db2a5de19aaea2f479345cd15adf8fcf.jpg

Sin embargo, señaló que la transferencia de tecnología para la producción de vacunas lleva tiempo. En particular, Rusia aún no envió inspecciones a las plantes argelinas, pero, aunque subrayó que desde el punto de vista de los estándares de la industria farmacéutica, no representa una demora ya que se inscribe en el "tiempo necesario" para empezar a producir medicamentos.Las fábricas argelinas comenzarán a producir la vacuna rusa dos meses después de recibir las materias primas necesarias. Además, se prevé la producción de medicinas contra el cáncer, que se destinarán al mercado local y a los de África y Oriente Medio."Tenemos 130 laboratorios farmacéuticos que producen según los estándares mundiales casi todos los fármacos que necesita el continente de África", continuó el ministro, "los exportamos a países africanos y europeos".La campaña de inmunización contra el COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V comenzó en Argelia el 30 de enero. La vacunación es gratuita para todos los grupos de población.

https://mundo.sputniknews.com/20211031/camboya-se-convierte-en-el-71-pais-en-aprobar-sputnik-v-1117729569.html

argelia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argelia, oriente medio, 💗 salud, vacunación, cooperación, pandemia, covid-19