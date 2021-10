https://mundo.sputniknews.com/20211028/colombia-cree-que-cierre-de-investigacion-de-cpi-reconoce-el-esfuerzo-del-pais-1117628290.html

Colombia cree que cierre de investigación de CPI "reconoce el esfuerzo" del país

"Este cierre del examen es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país", dijo el primer mandatario luego de la firma de un acuerdo de cooperación con Karim Khan, fiscal de la CPI, de visita en Colombia.La decisión de Khan, quien llegó a Bogotá el 25 de octubre y viaja a Venezuela el 29 de octubre, no significa "que la corte se aleje de Colombia. Todo lo contrario, hoy vamos a trabajar de manera más estrecha", agregó Duque.El principio de complementariedad con el que actúa la CPI significa que ese tribunal investigará y juzgará a autores de crímenes de guerra cuando la justicia nacional no pueda o no tenga la voluntad de hacerlo.Colombia reconoció la jurisdicción de la CPI al firmar el Estatuto de Roma, que creó ese tribunal, y este entró en vigor en el país en 2002.

