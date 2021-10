https://mundo.sputniknews.com/20211028/la-corte-penal-internacional-anuncia-el-cierre-del-examen-preliminar-sobre-colombia-1117616775.html

La Corte Penal Internacional anuncia el cierre del examen preliminar sobre Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, anunció este jueves en Bogotá que ese organismo internacional...

américa latina

colombia

corte penal internacional (cpi)

"Me complace decir que Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales, al igual que sus obligaciones reglamentarias, con base en el principio de complementariedad, y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar", dijo Khan en declaraciones desde la presidencial Casa de Nariño.

colombia, corte penal internacional (cpi)