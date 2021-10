https://mundo.sputniknews.com/20211027/nuevo-hallazgo-revela-sobornos-de-odebrecht-en-mexico-por-92-millones-1117598118.html

Nuevo hallazgo revela sobornos de Odebrecht en México por $9,2 millones

américa latina

odebrecht

méxico

"La constructora brasileña inició su trama de corrupción en México desde 2006, cuando programó 4,2 millones de dólares a cuatro personas vinculadas a una presa que se adjudicó ese año en Michoacán (centro-oeste)", indica el hallazgo del proyecto colaborativo de periodistas latinoamericanos Investiga Lava Jato, coordinado por la organización Convoca, de Perú.La investigación revela que la constructora, propiedad del brasileño Marcelo Odebrecht, no sobornó solo al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya (2012-2016), con los ya conocidos 10,5 millones de dólares que cobró a cambio de entregar contratos de la empresa petrolera estatal entre 2012 y 2014.Según la contabilidad secreta de Odebrecht recién revelada, los gerentes de la constructora que hicieron "delaciones premiadas" a la Fiscalía de Brasil como testigos beneficiados con disminución de sus penas a cambio de información comprobada y útil, habrían hecho al menos 25 pagos ilegales antes, entre 2006 y 2011.Los documentos fueron publicados por la plataforma de periodismo de investigación Quinto Elemento Lab, y la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que forman parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas que ha indagado sobre esta trama de pago de coimas desde 2017.El escándalo estalló el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EEUU reveló una trama de sobornos que pagó la constructora brasileña a cambio de contratos de obras públicas en diez países de América y dos de África.Los nuevos sobornosEn los cinco años posteriores a 2006 "los pagos ilícitos se concretaron en más de 20 entregas, y a los beneficiarios se sumaron otros dos personajes", señala el informe de Olmos.Debido a que los ex directivos de Odebrecht solo habían reconocido sobornos en México entre 2010 y 2014, por 10,5 millones de dólares, "los nuevos documentos ahora revelados obligarán a la Fiscalía a ampliar su investigación", indica el resumen de las pesquisas.Quinto Elemento Lab y MCCI han venido publicando desde 2017 los documentos judiciales, sobre todo encontrados en los expedientes de la Fiscalía de Brasil.Ahora trabajan en los indicios de sobornos que habría pagado Odebrecht para una presa construida en Michoacán.La obra de Michoacán a la que se hace referencia en los nuevos documentos se ejecutó durante el período de dos gobernadores de ese estado, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).Cárdenas Batel actualmente se desempeña como coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.Esos años también abarcan las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).Las planillas de Odebrecht encontradas "no mencionan que ellos (exgobernadores y expresidentes) hayan sido los receptores de algún pago ilegal, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios", dice el informe de la investigación.La contabilidad secreta de Odebrecht encubre el nombre de las personas o funcionarios que fueron sobornados y utiliza códigos que son seudónimos.En abril y mayo de 2006 el departamento de sobornos registró tres pagos ilegales a favor de un destinatario de seudónimo "Pérsico" por 590.000 dólares.Un alias puede referirse a una sola persona o varias, y una misma persona puede llegar a tener varios códigos, explicaron a los investigadores fuentes de Odebrecht.En 2011, ese registro reportó 22 sobornos por un total de 8,6 millones de dólares vinculados a la obra "PH Michoacán", canalizados a "personajes bajo los alias de Océano, Xavier, Xavier 2 y Meninos".Esa información, hasta esta fecha desconocida, proviene del sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina secreta de Odebrecht que distribuía los sobornos a funcionarios de toda América Latina.

méxico

2021

Noticias

es_ES

