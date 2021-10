https://mundo.sputniknews.com/20211015/despojos-del-litio-mexicano-y-del-pemex-neoliberal-sombras-de-iberdrola-y-odebrecht-1117143408.html

Despojos del litio mexicano y del 'Pemex neoliberal': sombras de Iberdrola y Odebrecht

El sector energético mexicano es motivo del estrecho escrutinio ciudadano debido a su dudosa actividad, en la aciaga etapa neoliberal de Zedillo, Fox, Calderón... 15.10.2021

Nadie está diciendo que en la fase preneoliberal, la máxima paraestatal mexicana Pemex, en ese entonces en manos del viejo PRI y luego con el PAN, no haya sido motivo de graves desfalcos con sus hoy opulentos y polémicos exdirectores.Desde Jesús Reyes Heroles González Garza, quien inició el proceso de desnacionalización de Pemex —que valió la introducción a mi libro por el presidente López Obrador—, y con lo cual fue remunerado para ser miembro del banco Morgan Stanley. Hasta Adrián Lajous Vargas, quien se consagró a acelerar la extracción del petróleo con criminales inyecciones de nitrógeno con el fin de bajar el precio del petróleo y así favorecer a sus aliados de la petrolera británica Shell y a la estadounidense Schlumberger. Ellas en conjunto llevaron a la agonía deliberada de PEMEX en su fase neoliberal de 36 interminables años.Pemex es el vellocino de oro de México, por lo que no causa ninguna sorpresa que ahí cundan los peores desfalcos sin comparación con otros rubros de la economía.Ahora con los impúdicos Papeles de Pandora, que en muchos casos es la prolongación de los Papeles de Panama —como es el caso de Mario Vargas Llosa, que mancilló el Nobel de Literatura al aparecer en los paraísos fiscales tanto de Panamá como de las Islas Vírgenes Británicas—, estallaron nombres "por encima de toda sospecha", donde destila un intenso olor a azufre Blue Marine Offshore Ltd. —creada originalmente en las Islas Vírgenes Británicas y relocalizada en Panamá en 2016—: consorcio creado en 1998 por Antonio Juan Marcos Issa Yacaman, quien fue asesor de tres directores de Pemex durante las presidencias de Zedillo y Fox. En el maná del reparto de Juan Marcos Issa Yacaman no podía faltar su yerno Juan Reynoso Durand (quien desde hace 20 años estaba siendo monitoreado por lavado de dinero) y su esposa Ana Sofía Juan Marcos Cavazos. Ellos triangularon sus trácalas financieras en otra empresa fantasma, también en las Islas Vírgenes Británicas, con el nombre de Durand Inmobiliere Inc. y cuyo fideicomiso era manejado por el despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). De nuevo resalta el indeleble eje Panamá — Islas Vírgenes Británicas consagrado al blanqueo global.En los estrujantes hallazgos de los Papeles de Pandora, resulta y resalta que el grupo delincuencial Marcos Issa Yacaman / Reynoso Durand aparece vinculado a cinco estructuras offshore, donde destaca Lichter Trust, creado desde hace casi 20 años en las Islas Vírgenes Británicas.Cabe señalar que hasta ahora el más famoso de los lavadores y defraudadores fiscales, Bernie Madoff, quien falleció en la cárcel, también operaba laxamente en las Islas Vírgenes Británicas y en Israel.Como si lo anterior fuera poco, Juan Marcos Issa Yacaman se quedó solo ya sin su yerno y reaparece de nuevo con otras tres empresas: Dyad Portfolio Ltd. y Almond Blossom, ambas en las Islas Vírgenes Británicas,y Rendor Overseas SA en Panamá. Más aún: las dos empresas de Juan Marcos Issa Yacaman en las Islas Vírgenes Británicas —Dyad Portfolio Ltd. y Almond Blossom— manejaron la sociedad Calvi Shipping, con sede en Holanda, que le prestó 28,5 millones de dólares a Amado Omar Yáñez Osuna, mandamás de la fétida Oceanografía SA de CV —contratista estrella de Pemex— que ostentaba el barco grúa más grande del mundo: el Osa Goliath.Por cierto, Amado Omar Yáñez Osuna, con su empresa Oceanografía SA de CV, es investigado por un fraude mayor a 500 millones de dólares contra la subsidiaria de Citigroup Inc. en México y se ha involucrado en tratativas de presunto lavado con varios equipos de fútbol muy cotizados.Es ampliamente conocida la intimidad pecuniaria y energética del expresidente Felipe Calderón con las empresas cantábricas Repsol e Iberdrola.Ya desde hace cinco años, Felipe Calderón fue contratado por una filial de la española Iberdrola: la estadounidense Avangrid.No fue gratuito que durante su aciago sexenio Calderón haya entregado gran parte de la electricidad mexicana a Iberdrola, en detrimento de la paraestatal CFE.Por cierto, el año pasado el presidente López Obrador recriminó agriamente la contratación de Calderón por Avangrid / Iberdrola.El mismo presidente López Obrador criticó como "abusiva y ventajosa" la contratación de Calderón y su exsecretaria de Energía Georgina Kessel Martínez, por haber entregado "información privilegiada" a la trasnacional española Iberdrola. Sputnik informó que Calderón ganó casi medio millón de dólares en solo 2 años por sus consejos a Iberdrola, mientras que la exsecretaria de energía Kessel Martínez descolgó en siete años más de 3,5 millones de dólares. ¡Que barato compró Iberdrola los secretos energéticos del Estado mexicano!Los círculos mafiosos siempre se cierran.A propósito BlackRock, el máximo banco de manejo de activos del mundo, con casi 10 billones de dólares detenta el 5,25% de Iberdrola.Desde que atraparon a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex —ranking 257 de Fortune Global 500 e ingresos por 44.383 dólares en 2021— con el sulfuroso escándalo de Odebrecht, que mancilló a prácticamente a toda Latinoamérica, ha sido rastreado con su madre, su esposa y su hermana, por los sabuesos financieros en el mundo occidental.Luego para congraciarse con la Justicia mexicana, aunque se encuentra bajo arraigo nacional, Lozoya expuso las inmundas tratativas de tres expresidentes: Salinas, Calderón y Peña con otros 17 funcionarios, entre ellos Videgaray.Lozoya fue arrojado debajo del autobús por EEUU, que primero lo adiestró por el Wilson Center —durante el seminario bajo la égida de Condy Rice, exasesora de Seguridad Nacional y directora de Hoover Institution, donde aparecen Lozoya, Enrique Krauze Kleinbort, entre otros entreguistas del petróleo mexicano— para llegar a la dirección de Pemex. (https://bit.ly/3DKZmxQ).Bajo el escándalo de Odebrecht, se descubrió una empresa fantasma de Lozoya, Tochos Holding Ltd., también fundada en las Islas Vírgenes Británicas. El despacho de abogados Icaza González-Ruiz & Alemán (IGRA) manejaba las cuentas putrefactas de Lozoya y Tochos en Panamá. De nueva cuenta brota el eje Panamá - Islas Vírgenes Británicas.Luego de la explosiva aparición pública de Emilio Lozoya en un restaurante lujoso de la Ciudad de México que conmocionó a la opinión pública, fueron identificados sus traspasos de Tochos Holding al banco UBS de Suiza, donde ocultaba los sobornos de Altos Hornos de México y Odebrecht.Lo más relevante radica en que el expresidente Peña con su Rasputín Videgaray y Lozoya concesionaron seis minas de litio mediante transacciones a favor de Gorich Int. Esta empresa, con sede en Hong Kong, destaca por el mayor yacimiento de litio en el mundo, donde jugó un rol singular Andrés Constantin Antonius Gonzalez: doctor de economía en Harvard, profesor del neoliberal ITAM, subsecretario de Energía con el expresidente Zedillo e integrante del equipo de transición de Peña.Andrés Constantin Antonius González, de 52 años, figura como miembro del Consejo de la minera inglesa Bacanora Lithium PLC.Suena increíble que por unas vulgares 30 monedas de plata la pandilla de Peña / Videgaray / Lozoya / Antonius —hoy peleados a muerte entre sí por el caso Odebrecht— el Gobierno mexicano haya regalado el mayor yacimiento del mundo en Bacadehuachi (Sonora) a la minera inglesa Bacanora Lithium PLC. ¿Ya no hay mexicanos en México?LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

