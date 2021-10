https://mundo.sputniknews.com/20211027/el-tribunal-constitucional-declara-que-el-segundo-estado-de-alarma-en-espana-fue-inconstitucional-1117570721.html

El Tribunal Constitucional declara que el segundo estado de alarma en España fue inconstitucional

El Tribunal Constitucional declara que el segundo estado de alarma en España fue inconstitucional

La decisión se ha tomado por seis votos frente a cuatro considerando que la prórroga no fue "razonable" y que no era posible delegar en los presidentes de las... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T12:58+0000

2021-10-27T12:58+0000

2021-10-27T13:55+0000

españa

tribunal constitucional de españa

estado de alarma

pedro sánchez

gobierno de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1092866635_0:94:2814:1677_1920x0_80_0_0_7216dc749762312e4654898d3b5a43d0.jpg

La mayoría del pleno ha votado así a favor de la ponencia presentada por el magistrado Antonio Narváez, que estima parte del recurso presentado por Vox contra el segundo estado de alarma contra la pandemia de coronavirus, que estuvo vigente entre el 3 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021Se trata del segundo revés jurídico a la estrategia del Gobierno contra la pandemia. Antes, el Tribunal Constitucional ya declaró fuera de derecho el primer estado de alarma y también calificó como ilegal el parón de la actividad en el Congreso de los Diputados en los primeros meses de pandemia.A ojos del TC, el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez fue inconstitucional porque se le arrebató al Congreso su capacidad para controlar al Ejecutivo durante los seis meses que duró el periodo de excepcionalidad."Lo que merece censura constitucional no es la duración de la prórroga, por sí sola y sin más, sino el carácter no razonable o infundado [...] de la decisión por la que se fijó tal plazo", señala el fallo.Asimismo, el TC ve inconstitucional que el Gobierno depositara en las comunidades autónomas el poder para imponer las medidas restrictivas, que en este segundo estado de alarma no consistieron en un confinamiento generalizado, sino en toques de queda y limitar la actividad de sectores como la hostelería y el ocio nocturno.La caída del primer estado de alarma supuso la devolución de las multas impuestas durante aquel periodo, por lo que cabe supone que la decisión del TC de tumbar el segundo decreto de alarma tendrá un efecto similar.

https://mundo.sputniknews.com/20211026/deuda-inmunitaria-debilitan-las-mascarillas-a-los-ninos-frente-a-otras-enfermedades-1117525302.html

https://mundo.sputniknews.com/20201104/va-a-ser-una-catastrofe-los-acordes-rotos-de-la-hosteleria-en-espana-1093348756.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tribunal constitucional de españa, estado de alarma, pedro sánchez, gobierno de españa