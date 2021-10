https://mundo.sputniknews.com/20211026/deuda-inmunitaria-debilitan-las-mascarillas-a-los-ninos-frente-a-otras-enfermedades-1117525302.html

Deuda inmunitaria: ¿debilitan las mascarillas a los niños frente a otras enfermedades?

26.10.2021

2021-10-26T16:10+0000

españa

💗 salud

niños

inmunidad

covid-19

mascarillas

💬 opinión y análisis

Las medidas no farmacológicas de contención del virus SARS-CoV-2, como el uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia de seguridad y la higiene de manos han sido herramientas clave para prevenir los contagios de COVID-19, sobre todo cuando las vacunas no estaban disponibles o solo una pequeña parte de la población estaba vacunada.El avance imparable de la vacunación (cerca de un 90% de la población mayor de 12 años en España) no exime del uso obligatorio de la mascarilla en interiores, mientras que al aire libre se puede prescindir de ellas siempre que se respete una distancia de seguridad de 1,5 metros con personas no convivientes. Una gran parte de la población no ha abandonado su uso en ningún caso, situación que se prolonga ya por espacio de año y medio.En los niños, apuntan algunas teorías, esto podría entrañar consecuencias negativas, dado que la menor exposición a todo tipo de patógenos podría socavar el desarrollo del sistema inmunológico y reducir su capacidad de respuesta ante otras patologías infecciosas. Es lo que dice la teoría de la deuda inmunitaria, avanzada por el pediatra francés Robert Cohen y publicada por el National Institutes of Health (NIH), la agencia de investigación médica de los EEUU.Una teoría no novedosaEl estudio sostiene que "cuanto más largos sean los periodos de baja exposición viral o bacteriana, mayor será la probabilidad de aparición de pandemias en el futuro", en un contexto de "inmunidad de rebaño decreciente" y aumento de la población "vulnerable".Las medidas de prevención contra el virus SARS-CoV-2 han evitado en los niños el desarrollo de infecciones que, cuando se retiren estas medidas, podrían golpear "con mayor virulencia" a consecuencia de la alteración de la respuesta del sistema inmunitario contra otros patógenos, sostiene Cohen. Y habla de una menor incidencia desde el inicio de la pandemia de bronquiolitis, varicela, sarampión o tosferina, entre otras dolencias. ¿Están entonces los niños más expuestos a futuras enfermedades por protegerse ahora del COVID-19?Los especialistas puntualizan que el fondo del debate no es nuevo y refieren la hipótesis de la higiene, formulada por el epidemiólogo inglés David Strachan en 1989, que sostiene que la introducción de prácticas higienizantes para que los niños no entren en contacto con patógenos en el periodo inicial de su vida, puede influir en la respuesta que luego se puede desarrollar frente a ellos. "Strachan lo que decía es que los niños que se criaban en granjas o en situaciones de peor salubridad, estaban hasta cierto punto más preparados para combatir a los patógenos", explica a Sputnik la inmunóloga Yvelise Barrios, vocal de la Sociedad Española de Inmunología.Solo teoríasEntonces, ¿en qué difieren la teoría de la deuda inmunitaria y la hipótesis de la higiene? "Strachan lo que dijo es que el aumento de las enfermedades alérgicas y autoinmunes se debe al fenómeno de higienización, tanto en la alimentación como en la esterilización del entorno. La teoría de la deuda inmunitaria lo que postula es una peor respuesta a enfermedades infecciosas. Son cosas diferentes", matiza Barrios.El apoyo a la hipótesis de la higiene no es total y su contenido se ha ido modificando con el paso de los años. También se han introducido otros conceptos. "Como el de la microbiota, una serie de bacterias que conviven con nosotros en el intestino y que la alimentación puede modificar", explica Barrios, que recuerda que junto al estilo de vida es un factor en el desarrollo de las enfermedadesque se dan con mayor frecuencia.Parte de la comunidad científica duda de la validez de la teoría de la deuda inmunitaria. "En mi opinión, el tiempo que ha pasado es insuficiente para determinar el impacto de las medidas de prevención y que esa mala influencia se vea en demasía", afirma la doctora Barrios, que trabaja en el Hospital Universitario de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.La influencia de las mascarillasLas autoridades sanitarias no prescriben el uso obligatorio de mascarillas al aire libre siempre y cuando se respete la distancia de seguridad. ¿Hay un vínculo entre la relajación de estas medidas para los niños y la asunción de la teoría de la deuda inmunitaria y la hipótesis de la higiene?En los colegios de la Comunidad de Madrid su uso durante los recreos se ha flexibilizado desde el 25 de octubre, medida que ha suscitado el reproche del Ministerio de Sanidad por no haber sido antes consensuada en los órganos pertinentes y en una situación en que los menores de 11 años, al no estar vacunados, representan el grupo de población con incidencia más alta de contagios en España (55 por cada 100.000 en los últimos 14 días).Pero una cosa es la presencia del virus SARS-CoV-2 y otra el resto de virus y bacterias. "Al aire libre, creo que habría que dejar ya a los niños que entren en contacto con los patógenos habituales", señala la doctora Barrios. "Para su sistema inmune es bueno que tengan este entrenamiento, se lo dan las vacunas, pero también se consigue con la exposición a los patógenos, incluso a los diferentes coronavirus. De hecho, esta exposición se plantea como una de las causas por las que el SARS-CoV-2 les afecta mucho menos. Los niños disponen de cierta inmunidad cruzada; han respondido a otros coronavirus y eso les protege", explica."La influencia de las mascarillas no la conoceremos hasta que pasen muchos años, analizando la generación de niños que hemos mantenido con estas restricciones. En adultos este tema es más irrelevante", admite esta inmunóloga, partidaria de "no perpetuar" su uso, pero subrayando la necesidad de mantenerlo para interiores, dado que las vacunas no previenen el contagio. "¿Cuánto más? No los sabemos", dice.Más ventajasEl uso en general de mascarillas también ha estado sometido a críticas, pero no desde el ámbito científico. En su momento se habló de que propiciaban mayores concentraciones de CO2, algo "absurdo" para la doctora Barrios. "Hubo cierta controversia en los servicios de alergología de los hospitales por gente que mostraba reacciones por contacto a la mascarilla. Pero lo mismo pasa con ciertas cremas y champús".A su juicio, estos casos no justifican que se desestime su uso. "Al contrario. A pacientes asmáticos, por ejemplo, el uso de mascarillas les ha beneficiado, al protegerles de los virus respiratorios que exacerban su enfermedad", añade.Ahora mismo no hay datos que consignen un debilitamiento del sistema inmunitario de los niños por culpa de las medidas de prevención no farmacológicas, similares a las que siempre han recomendado los pediatras. "De hecho, promulgaban este tipo de medidas preventivas desde antes de la pandemia, como no ir a la guardería antes de estar vacunados o no estar en contacto con personas con síntomas de enfermedades respiratorias", concluye Yvelise Barrios, añadiendo que la causa de que no haya habido brotes de virus respiratorio sincitial (VSR) reside en que se ha creado alrededor de los niños "entornos de limpieza y esterilidad".

