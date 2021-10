https://mundo.sputniknews.com/20211025/venezolanos-van-a-votar-con-dialogo-interrumpido-y-una-oposicion-fragmentada-1117507968.html

Venezolanos van a votar con diálogo interrumpido y una oposición fragmentada

CARACAS (Sputnik) — En menos de un mes los venezolanos vuelven a las urnas para elegir a sus nuevos alcaldes y gobernadores, y lo hacen en medio de una crisis... 25.10.2021, Sputnik Mundo

La mayoría de los ciudadanos consultados por Sputnik en las calles de la capital venezolana se debaten entre participar o no en los comicios regionales.El diálogo entre el Gobierno y la oposición encabezada por el exdiputado Juan Guaidó comenzó en agosto, y previo a ello, se reformó el Consejo Nacional Electoral.Este proceso de conversaciones comenzó en agosto con la mediación de Noruega, y el apoyo de México, Países Bajos y Rusia. Para la oposición el punto central era generar condiciones electorales y para el Gobierno el levantamiento de sanciones.Las partes aseguraron que en el último encuentro habían logrado avanzar en algunos aspectos, que hasta la fecha son desconocidos.No obstante, el pasado sábado 18 de octubre el Gobierno anunció la decisión de suspender su participación en las conversaciones, luego de que el empresario colombiano Alex Saab, acreditado como diplomático, fue extraditado de Cabo Verde, donde estuvo detenido 491 días, a Estados Unidos, país que lo requería por presunto lavado de dinero.Saab había sido incluido por la bancada oficialista del diálogo, acción con la que el Gobierno de Venezuela buscaba su liberación.El diplomático, que de acuerdo con las declaraciones del Gobierno estaba a cargo de establecer puentes con Irán y Rusia para la compra de alimentos y medicamentos para Venezuela, intentando esquivar las sanciones de Estados Unidos, ahora es juzgado en un tribunal de Florida (sur de EEUU) que le imputa cargos de lavado de activos y sobrevaluación de contratos.DivisionesA esto se suman las disputas en el seno de la oposición, que está dividida en al menos dos grupos, uno que en los últimos procesos electorales ha llamado a votar, y otro que ha llamado a la abstención.Ese último que ha boicoteado los comicios, ahora está dispuesto a participar en las regionales, pero no ha logrado convencer a sus seguidores."Un año piden que votes, al otro que no, después vuelven a llamar a votar aunque dicen que nada ha cambiado ¿entonces?, parece que están experimentando qué es peor", agregó Jhony Rodríguez, trabajador de plomería de 48 años.Pocas esperanzasLa suspensión de este proceso de diálogo generó incertidumbre en algunos ciudadanos consultados por Sputnik.Aunque la mayoría de los consultados expresaron que confían poco en que el diálogo se retome y lleve a un camino para mejorar la situación de Venezuela, afirman que es importante."Que ese diálogo genere resultado o se retome, yo la verdad lo pongo en duda, lo que sí siento es que era necesario que alcanzaran acuerdos, porque Venezuela está pasando por una situación muy ruda. respecto a votar, la verdad es que aún no decido qué haré, dijo Milagros Hernández.El próximo 21 de octubre, los venezolanos irán a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y 2.459 miembros de los concejos municipales.Estos comicios se realizan en medio de una larga crisis económica y política, que ha desembocado en la apatía de los votantes.Las últimas elecciones que se celebraron en Venezuela fueron las parlamentarias de 2020, y la abstención fue de 71%, mientras, en las presidenciales de 2018 fue de 56%.

venezuela

