Maduro dice que EEUU le metió "una puñalada por la espalda" al diálogo

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Gobierno de EEUU de boicotear el proceso de diálogo de su país con la extradición de... 19.10.2021, Sputnik Mundo

Saab, un empresario colombiano y diplomático venezolano, estuvo detenido en Cabo Verde durante 491 días ante el pedido de extradición de Washington por presuntos hechos de corrupción asociados al Gobierno de Venezuela.El mandatario indicó que las autoridades de EEUU estaban al tanto de que si extraditaban a Saab el diálogo se vería afectado."El Gobierno (de EEUU) tenía conocimiento de que, si ellos secuestraban a nuestro representante diplomático que estaba luchando por su libertad en Cabo Verde, íbamos a tomar medidas contundentes que están en pleno desarrollo, la primera fue suspender ese diálogo", apuntó.Maduro añadió que, si no hay respeto a las reglas de juego ni al derecho internacional, su Gobierno no tiene nada que hacer en la mesa de diálogo instalada con la oposición y la mediación de México en agosto."El Gobierno de EEUU le aseguró a la plataforma unitaria de la oposición que no se iba a llevar a Saab y lo hizo, secuestró a Alex Saab, y nosotros en protesta nos fuimos del diálogo, después evaluaremos, por ahora estamos indignados y protestando", expresó.El presidente venezolano pidió a su canciller Félix Plasencia comenzar un movimiento de solidaridad a favor de la liberación de Saab.

Jose Gutierrez Como USA tiene a su cómplice Saab, el dictador maduro detiene las negociaciones con los otros venezolanos, sus compatriotas de la oposición... O sea; nomás un pretexto necesitó. 1

Jose Gutierrez Maduro debe estar sudando frío, pues Saab sabe dónde está el dinero oculto del dictador. Y es muy probable que se venda a USA. 1

