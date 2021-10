https://mundo.sputniknews.com/20211025/varsovia-advierte-que-se-defendera-por-todos-los-medios-si-bruselas-le-declara-una-guerra-1117464325.html

Varsovia advierte que se defenderá por todos los medios si Bruselas le declara una guerra

MOSCÚ (Sputnik) — Polonia defenderá sus derechos con todas las armas disponibles si la Comisión Europea le declara una guerra en el frente financiero, advirtió... 25.10.2021, Sputnik Mundo

"Si comienzan la Tercera Guerra Mundial, vamos a defender nuestros derechos con cualquier arma que esté a nuestra disposición", dijo Morawiecki a la pregunta de si Polonia podría vetar en la Unión Europea decisiones cruciales sobre un paquete de proyectos legislativos en materia del cambio climático.El primer ministro polaco calificó los ataques por parte de Bruselas de "injustos" y "discriminatorios".A mediados de julio pasado, la UE exigió el cese inmediato de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, por considerar su labor una amenaza a la independencia e imparcialidad de los jueces.Varsovia sostiene que la decisión del tribunal comunitario al respecto no es vinculante, si bien el primer ministro Morawiecki reafirmó hace unos días que su Gobierno disolvería la Cámara Disciplinaria.El 7 de octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia proclamó que algunos reglamentos comunitarios resultan incompatibles con la Carta Magna polaca y que el Tribunal de Justicia de la UE no puede tener la última palabra sobre las reformas judiciales implementadas en el país. Con esta sentencia, Polonia atentó contra uno de los pilares de la Unión Europea, de que el derecho comunitario prima sobre el nacional.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó la semana pasada con proteger el presupuesto de la Unión de "violaciones del estado de derecho" y activar el llamado mecanismo de condicionalidad que dejaría a Polonia sin acceso a los subsidios y los fondos de cohesión aprobados por los Veintisiete para mitigar las consecuencias de la pandemia.El conflicto con Bruselas ha paralizado ya la concesión a Varsovia de unos 36.000 millones de euros en fondos de recuperación procedentes del presupuesto comunitario, según Financial Times.

