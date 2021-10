https://mundo.sputniknews.com/20211025/rusia-desmiente-supuesto-dialogo-sobre-presencia-militar-de-eeuu-en-asia-central-1117464888.html

Rusia desmiente supuesto diálogo sobre presencia militar de EEUU en Asia Central

MOSCÚ (Sputnik) — El enviado de Rusia para Afganistán, Zamir Kabúlov, negó supuestas conversaciones con Estados Unidos sobre la posible presencia militar de... 25.10.2021, Sputnik Mundo

defensa

rusia

eeuu

asia central

"Son especulaciones y no está claro quién las está difundiendo", dijo el alto funcionario a Sputnik.Antes algunos medios aseguraron que la secretaria de Estado adjunta norteamericana, Victoria Nuland, durante su reciente viaje a Moscú supuestamente debatió el posible emplazamiento de militares de su país en las naciones centroasiáticas tras su retirada de Afganistán.Nuland visitó Rusia del 11 al 13 de octubre para reunirse con el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov, el vicejefe de la Administración del Kremlin Dmitri Kózak, así como el asesor presidencial Yuri Ushakov.El 30 de agosto, tras casi 20 años de ocupación y más de 2.400 soldados muertos, Estados Unidos completó su retirada caótica de Afganistán, al salir a la medianoche el último avión militar desde el aeropuerto de Kabul.Todo ocurrió dos semanas después de que el movimiento talibán (proscrito en Rusia) tomará el poder en Afganistán, poniendo así fin a dos décadas del conflicto armado con el Gobierno que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.En una reciente entrevista televisiva, el exenviado de Estados Unidos para Afganistán Zalmay Khalilzad reconoció que su país mantenía negociaciones con la insurgencia afgana porque era inferior en el plano militar. "La causa por la que negociábamos con los talibanes reside en que en lo militar las cosas no nos iban tan bien como queríamos. Cada año perdíamos", reveló el ex alto funcionario.

eeuu

asia central

rusia, eeuu, asia central