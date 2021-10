https://mundo.sputniknews.com/20211025/polonia-amenaza-con-bloquear-decisiones-en-la-ue-si-no-recibe-fondos-de-recuperacion-1117472575.html

Polonia amenaza con bloquear decisiones en la UE si no recibe fondos de recuperación

Polonia amenaza con bloquear decisiones en la UE si no recibe fondos de recuperación

VARSOVIA (Sputnik) — Si la Comisión Europea se niega a asignar recursos a Polonia para la financiación del plan nacional de recuperación tras la pandemia, el... 25.10.2021, Sputnik Mundo

El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución en la que instó a la Comisión Europea y al Consejo de la UE a iniciar sin dilaciones una investigación judicial debido a la violación por Polonia del principio de la supremacía de las leyes europeas y negarle la asignación de recursos para la financiación del plan nacional de recuperación de la economía tras la pandemia del coronavirus.Al responder a la pregunta sobre la probabilidad de que Polonia se niegue a cumplir los compromisos climáticos de verse privada de dichos recursos, Muller dijo esperar que no se llegue a eso.Pero al mismo tiempo señaló que de surgir una situación así, "Polonia podría dar pasos legales, en particular, bloquear en diversas organismos de la UE las decisiones que deben tomarse por consenso".El 7 de octubre el Tribunal Constitucional (TC) polaco confirmó la primacía de la Carta Magna de la república sobre la legislación de la UE a la luz de una serie de decisiones del Tribunal Europeo que había condenado la actividad de las autoridades del país.La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dispuso estudiar la decisión del TC de Polonia con el fin de tomar medidas al respecto, en particular, recurrir tal decisión en la Corte de la UE y accionar el mecanismo de financiación, lo que en la práctica significaría cerrar para Varsovia el acceso a las finanzas de la Unión Europea.

