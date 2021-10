https://mundo.sputniknews.com/20211025/la-ue-toma-nota-de-decision-de-turquia-de-expulsar-a-10-embajadores-1117472409.html

La UE toma nota de decisión de Turquía de expulsar a 10 embajadores

La UE toma nota de decisión de Turquía de expulsar a 10 embajadores

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea tomó nota de la decisión de Turquía de declarar personas no gratas a diez embajadores, informó el portavoz del Servicio... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T12:33+0000

2021-10-25T12:33+0000

2021-10-25T12:33+0000

internacional

europa

oriente medio

turquía

ue

embajador

expulsión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105960/68/1059606819_0:284:2720:1814_1920x0_80_0_0_66ff6c577a78d6566ceab7e6bd7cb03c.jpg

El diplomático añadió que los países involucrados aún no han recibido notificaciones oficiales.La semana pasada, Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y EEUU exhortaron a Turquía a excarcelar al defensor de derechos humanos turco Osman Kavala, después de lo cual la Cancillería turca citó a sus embajadores y les recordó la necesidad de acatar la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas.El 23 de octubre el presidente Erdogan ordenó que el Ministerio de Exteriores declarara personas no gratas a los embajadores de los diez países mencionados.Kavala es un conocido defensor de los derechos humanos y creador de la fundación Anadolu Kultur AS, que apoya proyectos de minorías étnicas y religiosas con enfoque internacional, por ejemplo, la conciliación entre la población turca y la armenia o la solución pacífica de la cuestión kurda.El empresario fue detenido en noviembre de 2017 por su implicación en un presunto intento de derrocar al Gobierno en 2013. En febrero de 2020 fue absuelto de los cargos imputados, librándose así de la cadena perpetua, pero ese mismo día la Fiscalía de Turquía emitió una nueva orden de arresto por su participación en el fallido golpe militar del 15 de julio de 2016, que se saldó con 250 muertos y más de 2.000 heridos.

https://mundo.sputniknews.com/20211021/turquia-no-expulsa-a-embajadores-que-piden-liberar-a-defensor-de-derechos-humanos-1117375753.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, oriente medio, turquía, ue, embajador, expulsión