Ni bomberos ni drones: un misterioso 'Equipo A' se atribuye el rescate de los perros de La Palma

Ni bomberos ni drones: un misterioso 'Equipo A' se atribuye el rescate de los perros de La Palma

El misterio ha llegado a La Palma. No les basta con la repentina erupción de un volcán y sus consecuencias, sino que los ciudadanos de esta isla española han sumado una intriga a los sobresaltos diarios. El 21 de octubre, después de varios días de tensión, tres perros atrapados en medio de varias coladas de lava eran por fin rescatados. Pero no por un grupo de expertos que iba a realizar la operación con drones, sino por alguien anónimo que se hacía llamar Equipo A."Fuerza La Palma. Los perros están bien. A Team (Equipo A)" era el mensaje, aparecido en fotos y vídeos de redes sociales, que resolvía el problema con los podencos. Para llegar a este desenlace se han tenido que mover varios organismos oficiales, una compañía gallega y el grito de auxilio de organizaciones animalistas. Y al final todo se ha quedado en una persona o varias que los han recogido, presuntamente, caminando hasta la zona y sacándoles de los estanques donde se refugiaban del avance de la lava.La historia empezó cuando, gracias a imágenes de la asociación Leales.org, se pudo ver que cuatro perros estaban en medio de ríos de lava, sin escapatoria ni víveres. Uno de ellos, según se comprobó más adelante, terminó muriendo. A los otros tres se les pudo mantener con vida gracias a alimentos depositados en la zona por drones pequeños. Para el rescate, sin embargo, hacía falta algo más grande. Y es cuando la citada empresa del norte de Lalín, una localidad de Pontevedra, se implicó.Aerocámaras, dotada con drones para cargar hasta 25 kilogramos de peso, pidió permiso para acudir a la isla canaria y salvar a los podencos, que estaban en estanques, protegiéndose de lo que había soltado el volcán. Llegaron el 19 y recibieron una autorización esa misma jornada. Les autorizó el Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), un organismo que aglutinaba a diferentes administraciones, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Jaime Pereira Gil, CEO de Aerocámaras, aseguró sentirse muy contento ante una operación "inédita" en el mundo. Poco después anunciaron que las maniobras habían salido bien, pero que no habían visto a los perros. "Por el momento no hemos obtenido rastro alguno. Desde Leales.org nos informan que, debido a las altas temperaturas, es posible que los podencos estén refugiados en algún lugar. Nuestro objetivo actual es hacer batidas por todo el área, las horas y los días que hagan falta apoyándonos en la cámara termográfica y otra cámara de 30 aumentos", comunicaron desde la compañía.El responsable de Aerocámaras señaló que no había encontrado ningún perro, pero que seguirían buscando. Hasta que, con la pancarta y sus propias grabaciones, les daba por salvados. "Hemos estado revisando las imágenes y hemos confirmado con las autoridades que han aparecido huellas donde estaban los perros, por lo que sabíamos que habían estado ahí", explicaba Pereira Gil, aludiendo al vídeo de la pancarta y deduciendo que ya les habían cogido. Si el rescate se ha llevado a cabo por gente anónima y sin recurrir a una empresa u organismo oficial, los artífices habrían violado los límites que las autoridades han impuesto en torno a las zonas afectadas por el volcán. Y habrían atravesado alguna colada de lava que acecha este espacio, con temperaturas de hasta 160 grados centígrados, según medidas de Aerocámaras. Palmerus.es, la página web que ha publicado el vídeo, concluye que los perros "parece que están sanos y salvos".Y una fuente de esta plataforma digital ha explicado en El País que es difícil que alguien salga a decir quién los ha salvado porque "se ha cometido una ilegalidad, se han saltado controles". "Nadie se jugaría la vida por los perros para dejar que luego los maltrataran", han añadido, asegurando que con quien han hablado les ha indicado que todos están bien. Mientras, las redes se han hecho eco de este giro de guion y se lo han tomado con humor o preocupación: "La UME (Unidad Militar de Emergencias) lleva casi dos semanas haciendo pruebas con drones para rescatar unos perros atrapados por la lava en La Palma y ha cogido un tío, con dos cojones, ha ido caminando a recogerlos y ha dejado una pancarta firmada como el equipo A. Orgulloso de mi isla, coño", ponía uno. "El mundo pendiente de que rescataran a esos perros atrapados en la colada, la empresa de drones pendiente de que le dieran los permisos para rescatar y cuando van no hay perros sólo ese cartel del Equipo A. ¡¡Viva La Palma!!", escribía otra.

