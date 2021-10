https://mundo.sputniknews.com/20211019/una-empresa-gallega-de-drones-para-el-rescate-inedito-de-perros-atrapados-por-la-lava-en-la-palma-1117287547.html

Una empresa gallega de drones para el rescate "inédito" de perros atrapados por la lava en La Palma

Una empresa gallega de drones para el rescate "inédito" de perros atrapados por la lava en La Palma

Cuatro podencos se quedaron en estanques de la localidad de Todoque, bordeados por la colada del volcán en esta isla canaria. Uno ha muerto y los otros tres... 19.10.2021, Sputnik Mundo

Ni por tierra ni con helicópteros: los materiales que desprende un volcán en La Palma impiden su rescate. Cuatro podencos se quedaron aislados en unos estanques de Todoque cuando la colada acabó con gran parte de esta localidad de la isla canaria. Ocurrió hace unos días: las imágenes captadas por un equipo de drones de Ticom, una empresa local, se encontró con la presencia de estos animales entre las ruinas. Uno de ellos falleció y los otros tres requieren urgentemente una solución para sobrevivir.De momento, gracias a las compañías Ticom y Volcanic Life se les ha podido alimentar y dar de beber, pero en cuanto salió a luz la situación, tanto la población de La Palma como organizaciones animalistas alzaron la voz para que no les pasara nada, teniendo en cuenta que la lava sigue saliendo sin parar desde hace un mes, cuando el volcán entró en erupción. "La altura de la lengua que acecha al estanque sigue creciendo, con el riesgo de sepultarlos con un simple desprendimiento por terremoto, si no transcurre antes una nueva colada por la zona", avisaba la organización Leales.org.Para conseguirlo, la compañía gallega Aerocámaras va a tratar de realizar una "hazaña pionera", según han explicado. La entidad de aparatos voladores, con sede en Lalín (perteneciente a la provincia de Pontevedra, al noroeste de España) utilizará drones de carga "específicamente preparados" para la operación. Los técnicos y operadores llegaron el 18 de octubre a la isla y expusieron la estrategia de rescate ante los representantes del Cabildo, de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del Puesto Avanzado, han advertido.Recibieron el 19 de octubre el visto bueno para proceder. Lo autorizó el Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), organismo que aglutina a Administraciones, científicos, fuerzas de seguridad, Protección Civil y servicios de emergencia y que está bajo las órdenes de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. "Vamos contentos, también nerviosos. Vamos a intentar ser todo lo profesionales que podemos ser, a hacer todo lo que esté en nuestras manos", expresaba Jaime Pereira Gil, CEO de Aerocámaras, en un vídeo difundido por la compañía.El miembro de la comitiva ya se mostraba anteriormente entusiasmado sobre la actuación: "Estamos preparados para realizar el rescate. La vida de los perros está en juego y nuestro objetivo es salvarlos cuanto antes, es necesario que los saquemos de ahí de manera inminente y con la autorización en la mano nos pondremos manos a la obra ahora mismo", aseguraba en una nota de prensa sobre esta "maniobra sin precedentes". Aerocámaras ha planificado "cuidadosamente" el rescate, explican: "Los drones comenzarán entregando comida y bebida a los perros, lo que permitirá a los operadores inspeccionar con una cámara de 30 aumentos y otra termográfica la ubicación donde realizarán la extracción, mientras habitúan a los animales al ruido y la presencia del UAS [siglas con las que se denominan los drones en el sector, que responden a unmanned aircraft systems, sistemas aéreos no tripulados, en inglés]", adelantan."Cuando llegue el momento de ejecutar el proceso de evacuación, la operadora gallega utilizará un dron de carga dotado de un sistema propio de logística adaptado a las características de los animales, junto a otra aeronave de apoyo, con que el piloto encargado de la operación podrá planificar el vuelo del rescate con seguridad", añaden.Volcados en arreglar esta situación y con la presión de la ciudadanía y múltiples colectivos, según indican, se desplazaron "con los mejores técnicos a las cercanías del volcán". "El traslado del equipo ha sido posible gracias al apoyo de Iberia y Península, que han puesto a disposición de los operadores de la compañía gallega sus aviones y ferris sufragando los gastos en logística. Por su parte, la protectora de animales Leales.org también ha apoyado el rescate desde el primer momento realizando una campaña de recogida de fondos para sufragar los gastos de las protectoras que tengan deudas con las clínicas veterinarias de Canarias", detallan.Hasta obtener el permiso especial (que tenía que ser estudiado por sus implicaciones legales y el riesgo que conlleva el transporte aéreo de animales vivos) Aerocámaras aprovechó para realizar varias simulaciones. Se trata de una carrera "a contrarreloj", según señalaron, y debería iniciarse cuantos antes con esta "primera y única opción".El dispositivo tendría que volar a lo largo de unos 450 metros de ida y otros tantos de vuelta. Lo haría con una red capaz de bajar rígida con cebo de comida húmeda en el medio. A partir de entonces, habría que atraer a cada perro al centro de la red, con drones monitorizados. Y, una vez dentro, el dron principal se elevaría, portando a un perro cada vez en la red. "Si se produjese algún problema, hemos previsto un sistema de suelta rápida para volver a dejar al animal en el suelo", advirtieron antes de salir al rescate.

