https://mundo.sputniknews.com/20211020/un-militar-salva-a-un-gato-tras-hacerle-el-boca-a-boca-en-la-palma--video-1117332945.html

Un militar salva a un gato tras hacerle el boca a boca en La Palma | Vídeo

Un operario de la UME ha practicado la reanimación cardiorrespiratoria a un gato atrapado en La Palma. El animal ha sobrevivido a una intoxicación por humo y... 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T15:22+0000

2021-10-20T15:22+0000

2021-10-20T15:36+0000

españa

islas canarias

animales

gatos

rescate

erupción del volcán en la palma

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1115981048_0:48:1253:753_1920x0_80_0_0_19f69eda1761914d227a9a91a1d3e497.jpg

La erupción de Cumbre Vieja ha trastocado la vida de La Palma. 7.000 personas han tenido que abandonar su vivienda a raíz del avance de las coladas volcánicas. Centenares de edificaciones y hectáreas de terreno han sucumbido a la catástrofe natural. Un escenario complicado en el que las miradas no dejan de apuntar a las cimas del corazón de la isla o a la costa por la que se despeña la lava. Dificultades para los habitantes del valle de Aridane, pero también para los animales.Cientos de animales padecen a diario las consecuencias del estallido de Cumbre Vieja. Desde que comenzase la erupción las tres protectoras de la isla se afanan en salvar del miedo y el peligro a todas las mascotas y cabezas de ganado que pueden. A sus labores también se suman los trabajos de los equipos de emergencia. Agentes de la Policía y bomberos intervienen en los rescates perpetrados por las asociaciones de La Palma. También los operarios de la Unidad Militar de Emergencias (UME).Precisamente, uno de los miembros de la UME tuvo que intervenir en la salvación de un gato. El animal fue encontrado al borde de una colada de lava en el barrio de La Laguna, ubicado en el municipio de los Llanos de Aridane. Estaba en shock por inhalación de humo y no respiraba. El militar tuvo que practicarle una reanimación cardiopulmonar. El felino sobrevivió.El vídeo de la maniobra ha sido difundido por la Unidad Protectora de Animales de La Palma (UPA). La asociación ha agradecido el acto del militar y de todas las personas que se están volcando con las tareas de socorro a mascotas y ganado.En estos momentos, el gato se recupera en una clínica veterinaria de la isla. Su salvador quiere adoptarlo. En caso de no aparecer sus anteriores compañeros humanos, el animal tendrá un nuevo hogar. Una nota de luz sobre el negro firme que luce el sur del valle de Aridane.

islas canarias

2021

Noticias

