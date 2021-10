https://mundo.sputniknews.com/20211021/cancilleria-eeuu-y-colombia-tienen-plan-de-desestabilizar-venezuela-1117398520.html

Cancillería: EEUU y Colombia tienen plan de desestabilizar Venezuela

Cancillería: EEUU y Colombia tienen plan de desestabilizar Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela denunció que la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Colombia forma parte de una... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T23:45+0000

2021-10-21T23:45+0000

2021-10-22T00:13+0000

américa latina

eeuu

venezuela

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107081/18/1070811852_0:539:3500:2508_1920x0_80_0_0_abccadfa30060e4749a88ff87fe11d67.jpg

Blinken se encuentra en Colombia donde ha sostenido varias reuniones con altos funcionarios del Gobierno de ese país, entre ellos el presidente Iván Duque.El mandatario colombiano dijo tras este encuentro que su país no está dispuesto a reconocer al presidente Nicolás Maduro, pese a que los parlamentos de ambas naciones anunciaron esta semana la creación de comisiones para trabajar en pro de la normalización de las relaciones bilaterales, congeladas desde 2019.En el documento, la cancillería acusa al Gobierno colombiano de usar su territorio para agredir a Venezuela."Es un irrespeto al hermano pueblo colombiano el uso de su territorio para agredir a Venezuela toda vez que ese país se encuentra atravesando una de las peores convulsiones sociales de su historia por causa del desgobierno del Sr. Duque, quien de manera oportunista escuda su fracaso detrás del apoyo incondicional que recibe de los Estados Unidos", se indica en el texto.De igual forma, las autoridades venezolanas instaron a Blinken a rendir cuentas ante su país "por la promoción y defensa inmoral de un gobierno responsable de masacres violentas".Ante ello, Venezuela insta a la Casa Blanca a rectificar la política que ha mantenido contra su país, que sostuvo solo llevará a Estados Unidos a fracasar.Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se niegan a avalar la gestión de Maduro y en su lugar reconocen como presidente interino al exdiputado opositor Juan Guaidó, pese a que este no cumple ninguna función de Gobierno.El secretario de Estado de Estados Unidos está en Colombia planificando acciones de agresión contra Venezuela, afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez."El secretario de Estado (en referencia a Blinken) está en Colombia planificando agresiones contra Venezuela, él tendrá que rendir cuentas al pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, de por qué él hace apología y promoción de un Gobierno que masacra", expresó la vicepresidenta en declaraciones ofrecidas a la prensa, tras reunirse con el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas.Rodríguez aseguró que tanto Cuba como Venezuela son objeto de una persecución por parte de la Casa Blanca.Blinken se encuentra en Colombia desde el miércoles y en este país reiteró el apoyo del Gobierno de Joe Biden al presidente colombiano Iván Duque.Además, recalcó el compromiso de Washington con Bogotá en cuanto a la "responsabilidad compartida" que supone la migración en la región.Durante este encuentro, Duque se refirió al Gobierno venezolano como "una dictadura" y aseguró que no está dispuesto a legitimarlo, pese a que se tiendan puentes, como los establecidos entre los parlamentos de ambos países con el objetivo de normalizar las relaciones fracturadas en 2019, cuando ese país decidió reconocer al diputado Juan Guiadó como presidente interino.

https://mundo.sputniknews.com/20211021/canciller-de-venezuela-critica-a-duque-ante-aumento-de-produccion-de-drogas-en-su-pais-1117396289.html

https://mundo.sputniknews.com/20211021/parlamentarios-de-colombia-y-venezuela-abogan-por-normalizar-relaciones-bilaterales-1117386777.html

https://mundo.sputniknews.com/20211021/colombia-afirma-que-no-puede-tener-vinculo-con-regimen-de-venezuela-1117398251.html

Jorge Vergara Ciapciak Es evidente que eso sí está ocurriendo, el gobierno colombiano simplemente acata las órdenes del imperialismo EEUU; nunca cambiarán pues su oligarquía también considera imprescindible mantener un "eficiente" narcotráfico, y eso es muy valioso para el gobierno EEUU. 0

1

eeuu

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, venezuela, colombia