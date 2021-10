https://mundo.sputniknews.com/20211021/parlamentarios-de-colombia-y-venezuela-abogan-por-normalizar-relaciones-bilaterales-1117386777.html

Parlamentarios de Colombia y Venezuela abogan por normalizar relaciones bilaterales

En momentos en que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, visita Colombia, el presidente, Iván Duque, se opone a normalizar las relaciones...

Duque dice noRechazo. Fue el que ha mostrado el presidente de Colombia, Iván Duque, la iniciativa de los Parlamentos de Colombia y Venezuela, para comenzar el proceso de normalización de las relaciones comerciales y diplomáticas, que debe adelantar una comisión binacional, cuya primera reunión estaba prevista para este 21 de octubre.Y es que las relaciones entre Colombia y Venezuela han vivido diferentes picos de tensión en los últimos cuatro años, y desde enero de 2019 rompieron relaciones, lo que ha traído consecuencias para la economía de ambas naciones, así como para la vida de los ciudadanos que conviven en la zona fronteriza.En reiteradas ocasiones el Gobierno venezolano había llamado a las autoridades colombianas a abrir vías de comunicación para coordinar operativos de seguridad en la frontera, así como programas de salud en el marco de la pandemia.Así, la Asamblea Nacional [parlamento unicameral] de Venezuela, y el Congreso de Colombia, trabajarán en pro del restablecimiento de las relaciones, según el presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez."Los siguientes aspectos: uno, normalización de las relaciones diplomáticas; dos, normalización de las relaciones comerciales, también la necesidad de la protección de las empresas de la República de Colombia en Venezuela, y la protección de las empresas de Venezuela en suelo colombiano, y tres, verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países; esta proposición fue aprobada por unanimidad el martes en el Senado de la República de Colombia", informó Rodríguez a la prensa.Desde la sede principal del Palacio Federal Legislativo, el presidente de ese poder agregó que el martes recibió una comunicación de su par de Colombia, Juan Diego Gómez Jiménez, notificándole que la propuesta número 34 de Venezuela había sido aprobada. En tal sentido, Rodríguez dijo que le envió una carta en respuesta en la que le informó que el parlamento venezolano está "en plena disposición de iniciar el proceso expresado en dicha propuesta".La iniciativa de los parlamentarios de ambos países que busca normalizar las relaciones entre Bogotá y Caracas fue aplaudida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mientras, durante la rueda de prensa conjunta con el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, celebrada el miércoles en Bogotá, el mandatario colombiano, aunque evitó mencionar la iniciativa de los legisladores de su país respaldada por Venezuela, dejó claro que excluye tal posibilidad.Visita a Colombia del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, provocó un choqueFue el choque que protagonizaron el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, y el mandatario colombiano, Iván Duque. Todo comenzó pocas horas antes de la reunión, cuando Vivanco envió a Blinken una carta en la que denunció la grave situación humanitaria que atraviesa Colombia."La administración del presidente Duque ha aplicado varias políticas equivocadas y disfuncionales, incluida la política de drogas, y ha habido un aumento de los abusos por parte de grupos armados", resalta la misiva.Esta epístola provocó la indignación del mandatario colombiano, quien durante una rueda de prensa que ofreció en Brasil, tras reunirse con su par, Jair Bolsonaro, acusó a Vivanco de "querer sacar provecho", obtener "protagonismo" y acaparar "primeras planas en la prensa"."Yo creo que el secretario de Estado de EEUU, por quien tengo un profundo respeto, no atiende a presiones de nadie. Aquí hay una relación de Estado a Estado", resaltó Duque. Además, insistió que la prioridad, tanto de Washington como de Bogotá, tiene que ver con la migración y con asuntos regionales.Por su parte, el director de Human Right Watch utilizó su cuenta de Twitter para responder a Duque y enumerar la lista de los temas que, a su juicio, se debieron tratar en la reunión entre el presidente colombiano y Blinken. "El presidente Iván Duque me ataca, con bajezas, por mi carta al secretario Blinken. Lamento este nivel de discusión. Estos deberían ser los temas de debate: 1. Peligroso aumento de violencia por grupos armados. 2. Represión policial. 3. Política de drogas fallida", insistió Vivanco.Casi 100 mil niños en Perú han quedado huérfanos por la pandemiaUno de cada cien niños peruanos perdió a su madre, padre, o abuelos apoderados, por causas asociadas al coronavirus, una cifra que ubica a Perú como el país con la mayor tasa de niños huérfanos del mundo debido a la pandemia.¿Qué planes se están desarrollando para atenderlos y protegerlos? Sobre este tema Octavo Mandamiento conversó con la socióloga peruana Anahí Durand.Banda terrorista ETA se acabó, pero persiste el dolor de las víctimasEl décimo aniversario del fin de la violencia armada en España por parte de la organización terrorista ETA ha tenido una gran repercusión, tanto en la prensa española, como en los medios internacionales."La banda terrorista dejó la lucha armada el 20 de octubre de 2011, tras 43 años de existencia y 854 víctimas mortales. Una década después, la sociedad intenta recordarlas y que la paz se acompañe de pedagogía sobre lo ocurrido", escribe el columnista de Sputnik Alberto García Palomo, quien constata en su artículo que, diez años después de que ETA anunciara el "cese definitivo" de su violencia terrorista, "aún quedan flecos". "Visualmente, la presencia de la banda ha quedado atrás. Se han extinguido prácticamente los carteles en referencia a miembros o las pintadas en el País Vasco y muchos presos de ETA han pedido perdón. El apoyo es residual, aunque perviven los homenajes y la ausencia de aquellos a quienes eliminaron por unas ideas independentistas tornadas en estériles: el nacionalismo de la región ha logrado un papel político preponderante, alejado de los métodos asesinos", sostiene el autor.Entre quienes han pedido perdón se encuentra el histórico líder separatista vasco Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, una coalición de partidos de ideología nacionalista e independentista vasca, algo que las principales asociaciones de víctimas del terrorismo de España vieron como insuficientes.Otegi y su partido "deben pedir perdón por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos" así como "facilitar que los asesinos etarras colaboren con la Justicia" para resolver los casos pendientes, manifestó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, subrayando que "el cese de la violencia de ETA fue gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la derrotaron policialmente". Al mismo tiempo, la asociación insistió en que "aún queda mucho trabajo por hacer para decir que todo ha terminado".Una postura compartida por la periodista Carmen Rengel, quien escribe en su artículo para HuffPost lo siguiente: "Otegi dijo que 'eso no tuvo que ocurrir nunca', que sentía el dolor de las víctimas, pero no decía: asumimos que nos equivocamos y pedimos perdón". En este contexto, la autora se pregunta: "¿Cuándo se decidirá la izquierda abertzale a reconocer su error, que el crimen no les ha llevado a su supuesta meta de la independencia del País Vasco?". Añade que, "aunque la convivencia es posible hoy en el País Vasco y nadie tiene que irse de su tierra por sentirse amenazado ni nadie tiene que llevar escolta por lo que pueda pasar, hay ramalazos de aquella violencia que siguen vivos". "Los insultos, las pintadas, los carteles. Eso no se ha ido", sostiene Carmen Rengel.La cadena estatal RTVE ha organizado una programación especial para conmemorar el 10 aniversario del fin de ETA: emitió un telediario desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, centrado en el cese de la violencia terrorista y la evolución de la política y la sociedad en España y el País Vasco a lo largo de esta década. Asimismo, se emitieron documentales como '1980' [sobre el año más sangriento de la banda], 'Contra la impunidad' [protagonizado por familias víctimas y profesionales de las letras, la cultura y la ley], 'Lagun y la resistencia frente a ETA' [sobre la librería donostiarra que simbolizó la lucha contra el terrorismo], al tiempo que se entrevistó también a algunas víctimas de ETA.Cabe señalar que el aniversario del fin de ETA marcó la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del conservador Partido Popular, Pablo Casado, le preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por unas recientes declaraciones de Arnaldo Otegi, quien prometió el apoyo parlamentario de su partido a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la liberación de presos de ETA de las cárceles.Guitarra hispano-latinoamericana toca el alma rusa en un festival en MoscúMauricio Díaz Álvarez, destacado guitarrista de origen mexicano, se encuentra por estos días en Rusia, donde entre otras actividades, participó en la inauguración del Festival Internacional 'El tiempo de guitarra', un prestigioso evento en el que tocó su obra 'Homenaje a Malats' orquestada por el maestro español David Gómez Ramírez.El viaje a la capital rusa de ambos músicos fue posible gracias a las gestiones diplomáticas y las del Instituto Cervantes de Moscú, con lo cual el público ruso quedó maravillado por su brillante actuación, no sólo en el Festival –cuya presente edición rinde homenaje al 120 aniversario del nacimiento del compositor español Joaquín Rodrigo y al 100 aniversario del de su gran colega argentino Astor Piazzolla– sino también en la inauguración del V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central, donde fueron entrevistados por Sputnik.Además de calificar como "una experiencia preciosa" su viaje a Moscú, Díaz Álvarez resaltó un nivel "muy alto" de la guitarra en Rusia en estos momentos, mostrándose asimismo muy contento por la oportunidad de conectar estas diferentes culturas a través de las "seis cuerdas" de su guitarra, acompañada por la Orquesta de Cámara 'Sinfonietta de Moscú' dirigida por Gómez Ramírez, quien expresó que "hacer este concierto en Moscú ha sido un milagro".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

