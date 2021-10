https://mundo.sputniknews.com/20211021/colombia-afirma-que-no-puede-tener-vinculo-con-regimen-de-venezuela-1117398251.html

Colombia afirma que no puede tener vínculo con "régimen" de Venezuela

Colombia afirma que no puede tener vínculo con "régimen" de Venezuela

Molano recordó que el Gobierno de Colombia no reconoce a la administración de Maduro y dijo que la política exterior colombiana dicta que sólo se retomarán las relaciones con el vecino país cuando se garantice una transición democrática.Las declaraciones de Molano se dan luego de que el miércoles, en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Bogotá, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia no reconocerá la administración de Maduro, en respuesta a una iniciativa del Senado colombiano sobre una comisión legislativa bilateral destinada a buscar el restablecimiento de las relaciones entre ambos países."En una cosa en que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante", dijo Duque.El Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela acordaron esta semana conformar una comisión bilateral para regularizar las relaciones.Sin embargo, tras las declaraciones de Duque, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, precisó que la iniciativa no busca reconocer la administración de Maduro ni cambiar la política internacional del Gobierno colombiano, y que el Congreso no puede abogarse las facultades que le corresponden al presidente, como el manejo de la política exterior."Debo informar a los ciudadanos que la proposición aprobada en el Senado de ninguna manera sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales en cabeza del presidente Iván Duque, quien ha sido categórico en afirmar que el Estado colombiano no reconoce el Gobierno de Nicolás Maduro", dijo Gómez en una declaración pública."Cualquier avance en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas es facultad exclusiva del presidente de la República, a través de la Cancillería. Pensar que se puede reconocer o desconocer desde el Congreso de Colombia un Gobierno es un enorme error", agregó.Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en febrero de 2019, luego del intento de la oposición liderada por Juan Guaidó de ingresar desde el vecino país una presunta asistencia humanitaria, que Caracas calificó como un intento de invasión.

