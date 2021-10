https://mundo.sputniknews.com/20211020/otegi-propone-votar-a-favor-de-los-presupuestos-para-conseguir-la-libertad-de-los-presos-de-eta-1117317235.html

Otegi propone votar a favor de los Presupuestos para conseguir la libertad de los presos de ETA

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, continúa en el centro de la atención mediática. Sus palabras en el palacio de Aiete coparon titulares. El líder de la izquierda abertzale se dirigía a las víctimas de ETA con motivo del décimo aniversario del fin de la lucha armada. Otegi mostraba su pesar por lo vivido. "Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo", admitió.Poco después de esta intervención, Otegi vuelve a dejar otra revelación. Según informa El Correo, el político admitió que su formación votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado si con ello consigue liberar a los presos de ETA en prisión. "Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos", comentó ante un grupo de militantes en Eibar el lunes 18 de octubre. Apenas ocho horas después de sus palabras en Aiete.En su declaración en Eibar, Otegi remarcó que necesita que el actual Gobierno se mantenga el máximo de tiempo posible. "Lo que nosotros queremos es que pasen estos dos años de legislatura y que este Gobierno cumpla otros cuatro años. Por un lado porque sabemos quién es la alternativa”, señaló en referencia a PP y Vox. Un terreno más favorable para la que considera "la madre de todas las batallas", la libertad de los presos de ETA.Su confesión en Eibar ha saltado a la política nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado la sugerencia de Otegi ante los micrófonos de RTVE. "Nadie puede pensar que en un Estado de derecho como el nuestro no se aplica la ley en todo momento; la ley se ha aplicado, se aplica y se aplicará", ha afirmado. En la sesión de control al Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, no ha dudado en preguntar al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre esta cuestión. Su respuesta ha sido un no rotundo. "Este aniversario es un éxito también de ustedes y por eso no entiendo cómo la derecha no siente esto como una victoria y siempre traslada una visión amarga", ha recordado Sánchez a la oposición sobre el aniversario del fin de la lucha armada.A fecha de 30 de septiembre, 184 presos de ETA cumplían condena en cárceles españolas, según datos de Prisiones. 66 se encuentran en el País Vasco, la comunidad autónoma en la que más internos por pertenecer o colaborar con la banda terrorista cumplen condena. Le siguen Castilla y León con 37 y La Rioja con 24.

