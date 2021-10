https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-gobierno-de-espana-se-somete-a-la-sesion-de-control-en-el-congreso-de-los-diputados-1117307351.html

El Gobierno de España se somete a la sesión de control en el Congreso de los Diputados

El Gobierno de España se somete a la sesión de control en el Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez y los miembros de su Ejecutivo se enfrentan a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T07:02+0000

2021-10-20T07:02+0000

2021-10-20T07:07+0000

españa

pedro sánchez

congreso de los diputados de españa

gobierno de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1112590528_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d90049f27a7e5a8a2ac1dab79b4245d8.jpg

Como es habitual, el turno de preguntas lo ha iniciado el líder de la oposición, Pablo Casado, que le ha preguntado al presidente del Gobierno si considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás.Casado también ha recordado al presidente del Gobierno que durante la campaña electoral aseguró que no pactaría con Bildu y le ha preguntado si como ha afirmado Otegui sacará a 200 etarras de la cárcel para sacar adelante los presupuestos. "Respondiendo a su pregunta es un no rotundo, un no rotundo", ha asegurado Sánchez.La siguiente pregunta vendrá de la mano del líder de VOX, Santiago Abascal: “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para devolver la seguridad a los barrios y ciudades de España?”.Los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 también estarán presentes en la Sesión de Control al Gobierno. El diputado Tomás Guitarte, del Grupo Parlamentario Mixto, le preguntará a Sánchez en qué medida cumple el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los puntos del Acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Teruel Existe.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro sánchez, congreso de los diputados de españa, gobierno de españa