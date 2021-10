https://mundo.sputniknews.com/20211019/cuales-seran-las-obligaciones-fiscales-de-los-jovenes-de-18-anos-tras-sacar-su-rfc--1117298604.html

¿Cuáles serán las obligaciones fiscales de los jóvenes de 18 años tras sacar su RFC?

¿Cuáles serán las obligaciones fiscales de los jóvenes de 18 años tras sacar su RFC?

Una de las polémicas que envuelve a la Miscelánea Fiscal para 2022 propuesta por el gobierno federal de México es la obligatoriedad para que las personas mayores de 18 años emitan su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la clave que las autoridades fiscales utilizan para identificar a las personas físicas y morales que practican alguna actividad económica y que están obligadas a pagar impuestos. Actualmente el RFC es obligatoria únicamente para las personas económicamente activas sin importar su edad. La medida ha desatado críticas pues se ha interpretado como "terrorismo fiscal" por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) contra jóvenes que posiblemente no perciban ingresos aún. Pero, ¿qué es lo que realmente se busca con esta medida? ¿A qué estarán obligados los jóvenes tras emitir su RFC? Te explicamos. Los motivos del SAT Durante una reunión con legisladores, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, indicó que la medida busca crear una cultura fiscal entre la población, así como evitar el robo de identidad para la creación de "empresas fantasma". La funcionaria explicó que no se pretenden implementar sanciones hacia los jóvenes que no declaren actividades, ya que existen figuras de las que pueden ser sujetos si continúan estudiando o tienen empleos ocasionales, por ejemplo, el bloque de "sujetos no obligados" y mientras estén en dicho estatus, dijo, no tienen que presentar ninguna información al SAT. Asimismo, Buenrostro señaló que con esto también se busca evitar el robo de identidad de los jóvenes. "No puede ser terrorismo fiscal, es una medida preventiva contra las factureras, ya que este tipo de empresas escoge a jóvenes para crear empresas fantasma, robándoles la identidad", aseveró. ¿Qué pasa con los trabajos ocasionales? Va un ejemplo: si un joven durante el verano trabaja y recibe un ingreso puede ser sujeto del régimen simplificado.Si está dado de alta y tiene RFC, el SAT realizará su declaración de manera automática y le cobraría el 1% de sus ingresos."El día que deje de trabajar se mete desde su teléfono al portal del SAT y selecciona ‘sin actividades’ y automáticamente ya queda", explicó Buenrostro. ¿Qué pasa si los jóvenes no se dan de alta?Sí, los jóvenes no se dan de alta se harán acreedores a una multa, explicó la extitular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal. "A esa edad muchos están empezando la vida universitaria y aún no tienen empleo. Si no se dan de alta, los jóvenes podrían enfrentar multas de entre 3.800 (190 dólares) y 11.600 pesos (580 dólares); sin embargo, la obligatoriedad no aplica para pagar impuestos. Esto es un plan a futuro para evitar evasión", dijo Bernal en entrevista con MVS.

