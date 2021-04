https://mundo.sputniknews.com/20210416/los-pros-y-los-contras-de-un-impuesto-a-la-riqueza-en-mexico-1111259850.html

Los pros y los contras de un impuesto a la riqueza en México

Los pros y los contras de un impuesto a la riqueza en México

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha abierto una nueva discusión en México sobre la posibilidad de establecer un impuesto a los más ricos para

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha abierto una nueva discusión en México sobre la posibilidad de establecer un impuesto a los más ricos para reactivar la economía y evitar que se profundice la desigualdad. El debate, sin embargo, ha obtenido carácater mundial y ha crecido tanto que, incluso, el pasado 12 de abril, António Guterres, jefe de Naciones Unidas urgió a los gobiernos a "considerar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas". Máximo Jaramillo Molina, fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), explica en entrevista con Sputnik que se trata de gravar la riqueza no en su transmisión como es el impuesto a las herencias, sino simplemente en su posesión. "La idea es justo tratar de equilibrar la situación en términos de justicia respecto a los impuestos que se cobran al trabajo, entonces de entrada me parece muy bien que se busque gravar de alguna forma la propiedad o el capital en México", apunta. Sin embargo, Patricia López Padilla, vicepresidenta de la comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que uno de los riesgos de imponer un gravamen de este tipo es que podría quedarse de por vida y ocasionar una fuga de capitales. ¿En qué consiste la propuesta del impuesto a la riqueza en México?La propuesta surgió en el mes de febrero, luego de la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a México, quien ya ha establecido en su país el "Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas" para mitigar el impacto económico de la pandemia. En este contexto, el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar del partido oficialista, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propone poner un impuesto a los más ricos del país con una tasa del 2% para patrimonios entre 20 millones (un millón de dólares) y 1.000 millones de pesos (50 millones de dólares), de 3% para patrimonios entre 1.000 millones y 2.000 millones de pesos (100 millones de dólares), y una tasa máxima del 3,5% aplicable a patrimonios mayores a 2.000 millones de pesos. De acuerdo con un estudio de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, citado por el diputado, los ingresos conjuntos con una tasa del 2 al 3,5% podrían generar una recaudación de hasta 100.000 millones de pesos (5.000 millones de dólares). Con este impuesto solo se afectaría a alrededor de 173.000 personas que se encuentran en esta condición en México, es decir, el 0,13% de la población. Los pros y contras del impuesto a la riquezaEl tema provocó el debate entre quienes abogan por aumentar la recaudación como una vía para reactivar la economía en una etapa postcovid y quines alertan sobre una posible fuga de capitales que generaría una nueva crisis. Para Jaramillo Molina, un impuesto a la riqueza de este tipo además de aumentar la recaudación, ayudaría a combatir la "desigualdad tratando de desacelerar el crecimiento de la riqueza de las personas más ricas del país"."En el país, menos del 1% de los ingresos tributarios que se recaudan provienen de impuestos a la propiedad, siendo que en otros países de América Latina llega al 6% o en países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] anda cerca del 10%. México destaca por ser un país donde la propiedad o el capital no se gravan", precisa.Para ahondar en el debate, el proyecto Gatitos contra la desigualdad de INDESIG realizó una estimación de lo que se recaudaría si se impusiera un impuesto del 10% a la riqueza de los multimillonarios de la lista de Forbes, es decir, aquellos que tienen más de 500 millones de dólares, y se lograrían recavar casi 300 millones de pesos (15 millones de dólares). No obstante, para Padilla López el riesgo principal es la posibilidad de permanencia, pues "si se estableciera el gravamen de carácter temporal uno o dos años como medida de urgencia para remediar los efectos del COVID, aunado a medidas contracíclicas del Gobierno —que no las tiene—, lo podría entender. Lo que me preocupa es que el Gobierno no haga nada, que el Gobierno siga absteniéndose de conceder estímulos, y que este impuesto que debiese ser de carácter temporal se vuelva de carácter permanente". Por el contrario, el fundador de INDESIG estima que este "tipo de redistribución puede ser muy buena para tratar de salir más rápido de la crisis porque estás inyectando dinero a la parte más baja de la estratificación social, quienes claramente van a gastar el dinero de inmediato y según los economistas eso implica un multiplicador del gasto".Algo que en un inicio busca ser una forma de paliar la crisis económica podría terminar por afectar a la clase media, alerta Padilla López. En este sentido, dice que le preocupa "la forma en cómo está planteada la idea por parte de Ramírez Cuéllar, pues quiere gravar el patrimonio a la riqueza a partir de un umbral de 20 millones de pesos. Es un monto que afecta a muchísimos ciudadanos y no necesariamente de grandes fortunas". Por otro lado, sugiere que se podría desatar una fuga de capitales al imponer un impuesto del 2% anual al patrimonio de personas que de por sí pagan impuestos como el predial, lo cual ocasionaría que las grandes fortunas establezcan vehículos y se vayan a sitios como "Bahamas o a países donde no vaya a establecerse esta contribución". En contraste, Jaramillo Molina expresa que si bien existe un riesgo de fuga de capitales, este es menor "debido a que es difícil pensar que los empresarios que tienen su riqueza en el país compren acciones en otros países o muevan sus posesiones inmobiliarias a otros lugares".

