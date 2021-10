https://mundo.sputniknews.com/20211015/estas-son-las-vacunas-con-las-que-podras-entrar-a-eeuu--1117163462.html

Estas son las vacunas con las que podrás entrar a EEUU

Estados Unidos comenzará la reapertura de sus fronteras y todas aquellas personas que estén vacunadas podrán ingresar a dicho país, pero ojo: esto solo aplica... 15.10.2021, Sputnik Mundo

A partir del 8 de noviembre, Estados Unidos comenzará con la reapertura de sus fronteras, lo que incluye a los turistas. De acuerdo con lo anunciado por autoridades, el país norteamericano aceptará la entrada de las personas que ya estén vacunadas con las dosis aprobadas previamente por la OMS. Te dejamos el listado de vacunas con las que podrás entrar sin problema a Estados Unidos. ¿Cuáles quedan pendientes por aprobar? "Al igual que con otras vacunas candidatas, OMS continúa evaluando las vacunas Sputnik V de diferentes sitios de producción y publicará las decisiones sobre su listado para uso de emergencia cuando todos los datos estén disponibles y la revisión haya concluido", dijo la Organización Mundial de la Salud sobre la dosis rusa, la cual ha demostrado tener más del 90% de eficacia contra el virus y la cual ya se aplica en varios países, entre ellos México. Otra pendiente de ser aprobada por la OMS es la vacuna CanSino, la cual, explicó el organismo internacional en junio pasado, aún no disponía de información suficiente sobre la vacuna.El llamado de AMLOEste miércoles 14 de octubre, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador solicitó a la OMS aprobar las vacunas que a partir de la ciencia han demostrado proteger ante el virus y dejar de lado las cuestiones ideológicas."Sin intereses políticos, ideológicos, apegados a la ciencia, ellos deben ya de autorizar, pero no es posible que porque una vacuna se produce en un país con un sistema político se le trate de marginal cuando esa vacuna está siendo utilizada en muchísimos países ha demostrado que ayuda y que no daña", dijo el mandatario. "Son organismos que no deben meterse, ni por asomo, a asuntos políticos", agregó.

