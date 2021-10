AMLO insiste a la OMS en aprobar "sin ideologías y política" vacunas que han demostrado eficacia

https://mundo.sputniknews.com/20211014/amlo-insiste-a-oms-aprobar-sin-ideologias-y-politica-vacunas-que-han-demostrado-eficacia-1117110275.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo de nuevo un llamado a la Organización Mundial de la Salud a aprobar las vacunas que han demostrado... 14.10.2021, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el mandatario mexicano solicitó a la organización aprobar las vacunas que a partir de la ciencia han demostrado proteger ante el virus y dejar de lado las cuestiones ideológicas. "Volver a pedirles que ya autoricen las vacunas que han demostrado eficacia, que han salvado vida, que no han causado daño y que todavía ellos no aprueban y ya llevan mucho tiempo", dijo López Obrador. El presidente de México destacó el hecho de que Estados Unidos abriera sus fronteras a las personas vacunadas con cualquiera de las dosis aprobadas por la OMS y no solamente las producidas y fabricadas por dicho país.Esta no es la primera vez que López Obrador se pronuncia al respecto, pues este miércoles 13 de octubre al ser cuestionado sobre la aún pendiente aprobación de la vacuna rusa Sputnik y la china CanSino, el presidente mexicano aseveró que estaba próximo a mandar una carta a la ONU para abordar el tema. "Esto no tiene que ver con banderías partidistas, ideológicas o políticas, esto tiene que ver con la iencia ¿o cómo ven ustedes?, ¿o creen ustedes que el que se pone una vacuna de una farmacéutica puede cambiar de manera de pensar?", sentenció.

