Vox exige de México homenajes a Hernán Cortés y pide mejorar su tumba

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso la agencia Europa Press, el partido de Santiago Abascal insistió en defender la visión de que Cortés "liberó" a la sociedad precolombina de la "tiranía" mexica y de la "antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica".Si bien la agrupación política reconoce que "la presencia española en América, sobre todo en su fase más temprana, no estuvo exenta de abusos", también sostiene que ésta permitió una nueva sociedad que generó la hispanidad.Por ello, "se considera absolutamente necesario que las instituciones competentes fomenten, divulguen, promuevan y enaltezcan figuras y hechos importantes de la historia patria, ya que un pueblo que no conoce su historia está condenado a desaparecer".Las iniciativas, presentadas días antes de la conmemoración del Día de la Raza, también instan al congreso español a "llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias ante el Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de que se proceda al adecentamiento y adecuada señalización del sepulcro de Hernán Cortés, permitiéndose su visita".Actualmente, los restos de Hernán Cortés yacen en la iglesia del Hospital de Jesús, pero desde 1947 no pueden ser visitados y en el sitio sólo data una placa de bronce con la leyenda "Hernán Cortés 1485-1547".Vox es una de las fuerzas políticas conservadoras que defienden la conquista de México como un acto de liberación de los pueblos precolombinos, lo que choca con la posición del gobierno mexicano quien este 2021 conmemoró 500 años de resistencia indígena.El partido también se ha caracterizado por ser un crítico del indigenismo, corriente de pensamiento que ha denominado "el nuevo comunismo".Este choque entre posiciones ha generado varios intercambios públicos entre políticos españoles y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en que los reyes de España se disculpen por la conquista.

Jose Gutierrez La locura del amlo siempre será correspondida de forma proporcional. Son las desventajas de sacarlos del fondo de una cantina de mala muerte y elegirlos presidentes o de un partido político (España) o de un país (México). 1

Otto701120 Que vayan al carajo -con todas sus letras- AMLO y VOX juntos....Que allá en el infierno intenten arreglar sus diferencias y que nos dejen en paz en nuestros países hermanos. México es gracias a España y España es gracias a México. Somos historia y seremos lo que construimos ahora. Nada que reprochar y todo por hacer.

