El sobreseimiento de Cristina Fernández “desnuda que la mayoría de las causas fueron armadas”

El sobreseimiento de Cristina Fernández “desnuda que la mayoría de las causas fueron armadas”

La Justicia argentina decidió el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en la causa sobre el memorándum firmado con Irán durante su Gobierno en 2013. Los tres jueces del Tribunal Federal entienden que los hechos “no constituyen delito". En tanto, la Justicia chilena abrió un proceso penal contra el presidente Sebastián Piñera.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue sobreseída por la causa sobre el memorándum firmado con Irán en 2013. También lo fueron el actual embajador de Argentina en Rusia, Eduardo Alberto Zuaín, el exsecretario legal y técnico de la Nación, Carlos Zannini y el senador Oscar Parrilli, entre otros.Los tres jueces del Tribunal Federal 8 indicaron que "los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito".La denuncia, realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, acusaba a Fernández por "encubrimiento agravado" de funcionarios iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA- en 1994.El memorando de entendimiento firmado en 2013 con el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad establecía tomar declaraciones a los acusados del atentado en Irán pero ese acuerdo nunca entró en vigencia debido a que el Parlamento iraní no lo ratificó y fue declarado inconstitucional por la justicia de Argentina.En declaraciones a En Órbita, Raúl Kollmann, periodista del diario Página 12, dijo que la caída de la causa “no cambia la situación política porque sigue habiendo una confrontación muy abierta”.Si bien el fallo es apelable por la Fiscalía y las querellas ante la Cámara Federal de Casación, Kollman considera que es bastante "sólido" para sufrir modificaciones.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la apertura de una investigación penal en Chile contra el presidente Sebastián Piñera tras la publicación de los “Pandora Papers” que revelaron los negocios del mandatario en paraísos fiscales.El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tramitará la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón, que acusó al mandatario del delito de negociación incompatible, por los descubrimientos de la investigación periodística.Además en esta edición de En Órbita, entrevistamos al sociólogo e integrante del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida en Uruguay, Pablo Hein, porque este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

