Gobierno chileno confía en que justicia confirmará inocencia de Piñera en los Papeles de Pandora

Gobierno chileno confía en que justicia confirmará inocencia de Piñera en los Papeles de Pandora

El Gobierno insistió en que todos los antecedentes revelados por la investigación periodística sobre la venta de la minera Dominga en paraísos fiscales ya fueron indagados y juzgados a favor de Piñera durante el caso judicial que levantó Fiscalía el año 2017, recordando que "la resolución fue que los hechos investigados no constituyen delito"."Desde entonces, nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por la Fiscalía", agregó. El Ejecutivo aseguró que los contratos de venta de la minera estaban incluidos en la carpeta de investigación del caso mediante documentos digitales e impresos y que los tribunales no encontraron ninguna irregularidad en ellos."Discrepamos con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por el Juez de Garantía y por la Corte de Apelaciones, los cuales decretaron el sobreseimiento definitivo y la inocencia del presidente Piñera", cerró.El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por su sigla en inglés— publicó una investigación denominada los Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.El 8 de octubre la Fiscalía decidió investigar nuevamente al presidente Piñera argumentando que los Papeles de Pandora entregaron datos y antecedentes que no fueron revisados durante el caso de 2017.

