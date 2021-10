https://mundo.sputniknews.com/20211007/pandora-papers-el-fin-del-secretismo-bancario-1116878922.html

Pandora Papers ¿el fin del secretismo bancario?

La filtración más grande de archivos de paraísos fiscales en la historia tiene repercusiones en América Latina.Tres presidentes en funciones se vieron involucrados en el escándalo.

La filtración de archivos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) determinó que tres jefes de estado en funciones y 11 expresidentes de la región junto con un gran número de celebridades realizaron operaciones financieras en paraísos fiscales. Esto muestra una necesidad "urgente" de eliminar la opacidad o el secretismo bancario, dijo a Telescopio el sociólogo español radicado en Ecuador, Decio Machado.La revelación de los archivos generó un debate sobre la legitimidad de este tipo de lógicas "que tienen un impacto tremendo en las economías mundiales y fundamentalmente en las economías del sur o en vías de desarrollo", agregó el sociólogo.El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que 600.000 millones de dólares al año en impuestos no se cobran debido a estas operaciones "legales o no", de los cuales 200.000 millones "se escapan de los países en vías de desarrollo en materia fiscal", señaló Machado, y calificó la situación de "grave" tras indicar que lo perdido en impuestos es una cantidad superior a lo que reciben dichos países en materia de cooperación para el desarrollo.La participación de jefes de Estado en funciones como el presidente de Chile Sebastián Piñera, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader despertó el descontento público pero generó la oportunidad para un debate internacional que apunta a normativizar estas prácticas.El especialista considera que los "vacíos legales" como los paraísos fiscales no han sido regulados intencionalmente.La Fiscalía de cada nación determinará si los mandatarios incurrieron en hechos ilícitos pero éticamente, la acción es condenable. Tributar en países donde la carga fiscal es menor o directamente no hacerlo, es "un acto antipatriótico" según Machado.Por su parte, la analista política chilena Javiera Arce dijo a Telescopio: "la gente no está tolerando las faltas a la probidad" y agregó que el accionar de Piñera puede repercutir en una baja en términos electorales para la derecha.Asimismo, en Brasil, el presidente del Banco Central Roberto Campos y el Ministro de Economía Paulo Guedes, también fueron vinculados a los Pandora Papers y ambos fueron convocados por el Senado Brasileño a explicar sus operaciones.Además, Guedes fue convocado por la Cámara de Diputados por "un conflicto de interés directo" por haber propuesto que las offshores estén excluidas de tributación, según dijo a Telescopio Mendonca Filho.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

