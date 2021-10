https://mundo.sputniknews.com/20211008/bitcoin-un-mes-de-entusiasmos-y-recelos-en-el-salvador-1116924025.html

Bitcóin, un mes de entusiasmos y recelos en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — Hace ya un mes que el bitcóin (BTC) circula como moneda de curso legal en El Salvador, pero todavía hay más dudas que certezas sobre...

Eso sí, al bitcóin hay que reconocerle el mérito de que miles de salvadoreños con distintas corrientes de pensamiento —algunas casi antagónicas— se pusieran de acuerdo en el rechazo a una divisa a la que, francamente, no le ven demasiado uso, aunque el Gobierno diga lo contrario.Así, solo una semana después de que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobara la llamada Ley Bitcóin, propuesta apenas tres meses antes, decenas de miles de personas marcharon en San Salvador contra esa y otras medidas de la actual administración.Según constató Sputnik, la reticencia popular se sostiene en dos pilares: la manera en que fue impuesta esta variante, cuya falta de regulación propicia ciertos delitos financieros, y el uso de fondos públicos para comprar un activo extremadamente volátil, sin garantías.Desde un principio el presidente Nayib Bukele insistió en los beneficios de la adopción del BTC, desde el envío y cobro de remesas sin comisiones hasta el supuesto atractivo para la inversión extranjera, amén de la imagen de modernidad que proyectaba de El Salvador.Bukele —un político millenial, sagaz e irreverente— tuiteó recién que más de tres millones de salvadoreños ya descargaron Chivo, la wallet (billetera electrónica) desarrollada por su Gobierno para gestionar las criptomonedas, lo cual interpretó como un espaldarazo a la iniciativa.Sin embargo, el economista César Villalona no es tan optimista, y precisa que esos supuestos usuarios no son tal, pues se limitaron a descargar la aplicación de marras y gastar el bono de 30 dólares entregado por el Gobierno para incentivar su uso. Y nada más…¿Fracaso o golpe maestro?Para Villalona, vocero del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), la entrada en vigor de la Ley Bitcóin ha sido hasta ahora un fracaso, porque el bitcóin en El Salvador apenas cumple una de las cuatro funciones del dinero."Aquí no hay precios de bienes y servicios estipulados en bitcóin, si no en dólares, a nadie le pagan salario o pensiones en bitcóin, ni hay mecanismos de ahorro en BTC: de momento, el bitcóin en El Salvador solo sirve como medio de intercambio, y apenas cubre un 1% del comercio", aseguró a Sputnik el también exintegrante del Consejo Nacional de Salario Mínimo.Villalona estima que el discurso de Bukele sobre las bondades del bitcóin intenta crear confusión en el extranjero, lo cual podría ser la razón por la que el mandatario solo tuitea sobre el tema en inglés, la mayoría de las veces.Pero la mayoría de la población económicamente activa carece de patrimonio para darse el lujo de sufrir una caída repentina en el valor del BTC, o lidiar con la especulación y la volatilidad de las criptomonedas.Además, Villalona desmintió el discurso sobre la atracción de capital extranjero, alegando que los empresarios no invierten en un país por su moneda, si no por atractivos como servicios, seguridad pública, jurídica y política, estabilidad económica y buenas calificaciones de riesgo."El Salvador tiene una deuda que supera el 93% del Producto Interno Bruto, un Gobierno en bancarrota, con una crisis fiscal y social que en cualquier momento puede colapsar… ¿Y ahí va a poner su dinero el inversor extranjero? No lo creo", resumió el experto.Estadísticas elocuentesLa Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), un centro de estudios en la mira de la administración Bukele por sus nexos con viejos poderes fácticos, presentó recién un estudio que confirma que el bitcóin no ha logrado un uso masivo, ni amplio en el país.Pedro Argumedo, analista del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, señaló una falta de educación financiera para el uso de las wallets entre consumidores y empresarios, así como las quejas sobre fallas en la plataforma, que el Gobierno achacó a su demanda excesiva.Pero el youtuber estadounidense Marc Falzon, quien vino a El Salvador para documentar este hito, cuestionó que el desconocimiento sea la causa del descontento popular, sino la manera en que fue implementada esta política y el uso de fondos públicos para costearla.Igual, apenas ha transcurrido un mes, y al propio Bukele le gusta recordar que "Roma no se construyó en un día". El tiempo, una vez más, dirá si adoptar el bitcóin fue un acierto visionario, o una debacle mayúscula.

