Rusia vuelve a hacer historia: rueda la primera película en el espacio

Rusia vuelve a hacer historia: rueda la primera película en el espacio

En la Estación Espacial Internacional se rodará una película por primera vez, y será rusa, mientras el Parlamento Centroamericano [Parlacen] rinde homenaje a...

Rusia vuelve a hacer historia: rueda la primera película en el espacio Rusia vuelve a hacer historia: rueda la primera película en el espacio

'El Desafío'Si el 4 de octubre de 1957 pasó a la historia como el día que marcó el comienzo de los vuelos espaciales –la URSS lanzó al espacio y colocó en la órbita el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1– la jornada del 5 de octubre de 2021 abre un nuevo capítulo en las misiones pilotadas.Por primera vez en la historia de la cosmonáutica viajó al espacio una tripulación integrada, además de por su jefe, el cosmonauta profesional ruso Antón Shkáplerov, por dos cineastas: la actriz de teatro y cine Yulia Peresild, y el director y camarógrafo Klim Shipenko.Su misión consiste en rodar a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) una película, cuyo nombre es Vízov (El Desafío). Un proyecto conjunto de la agencia espacial rusa Roscosmos y el Canal 1 de televisión, que además de suponer el primer rodaje de una película con participación de actores profesionales a bordo de la plataforma orbital, es de gran importancia desde el punto de vista de la preparación acelerada de candidatos para vuelos espaciales.Los artistas han pasado tan sólo cuatro meses entrenándose en el Centro de capacitación de cosmonautas Yuri Gagarin, ubicado a las afueras de Moscú, para recibir los conocimientos básicos imprescindibles para participar en una misión espacial.A diferencia de los llamados "turistas espaciales" –Rusia tiene experiencia en organizar viajes espaciales para siete turistas, que han pagado la aventura de su bolsillo– los profesionales de cine Peresild y Shipenko tenían que aprender, no sólo cómo comportarse adecuadamente durante el vuelo espacial, sino además conocer el funcionamiento de muchísimos sistemas de la nave espacial y de la estación orbital para ser útiles en caso de ser necesario asistir al jefe de su tripulación.Y otra vez podemos destacar que "por primera vez" viajó al espacio una nave comandada por el jefe de tripulación, sin ningún ingeniero de a bordo. Aún así, el comandante de la Souyz MS-19, estuvo a la altura ya que la "tripulación cinematográfica" tuvo que superar su primer "desafío" aun antes de trasladarse a la EEI.Tras el lanzamiento, que transcurrió sin sobresaltos –a las 08.55 GMT el cohete portador Soyuz 2.1 se separó de la rampa de lanzamiento número 31 del cosmódromo de Baikonur, la misma de la que despegó el 12 de abril de 1961 el primer cosmonauta Yuri Gagarin–, la Souyz MS-19 alcanzó la órbita programada, y luego de dar dos vueltas alrededor de la Tierra se aproximó a la plataforma orbital.El acoplamiento debía realizarse a las 12.12 GMT en régimen automático. Sin embargo, el primer intento falló, la nave se alejó varias decenas de metros de la Estación para emprender un segundo intento de acoplarse en régimen automático. Otra vez algo funcionó mal y el comandante de la nave recibió órdenes del Centro de Control de Vuelos de llevar a cabo la maniobra de acoplamiento en régimen manual.Antón Shkáplerov realizó la maniobra con mano firme y el acoplamiento se completó con éxito. Según trascendió, durante la maniobra Yulia asesoró al comandante de la nave como si fuera ingeniera de a bordo, mientras que Klim estaba rodando la operación. A la hora prevista por el plan de viaje, los tripulantes de la Soyuz MS-19 se trasladaron a bordo de la EEI, donde les dieron la bienvenido sus siete inquilinos: dos cosmonautas rusos, tres astronautas estadounidenses, un japonés y un francés.Muchos se preguntarán: ¿de qué va a tratar el primer largometraje rodado en el espacio y quiénes, además de Yulia Peresild, harán de actores de la primera cinta "Hecho en la Estación Espacial Internacional"? Los promotores del proyecto El Desafío prefieren abstenerse de revelar los detalles de la futura película. Sólo adelantaron que contará la historia de una doctora que, debido a las circunstancias, tendrá que ir al espacio para salvar la vida de un cosmonauta lesionado, cuya evacuación a la Tierra es imposible. El rodaje se llevará a cabo no solo en la EEI, sino también en Baikonur y en la nave espacial Souyz MS-19.Los cosmonautas rusos Oleg Novitski, Piotr Dubrov y Antón Shkaplerov también participarán en el rodaje de 'El Desafío'. Peresild y Shipenko pasarán 12 días en el espacio durante los cuales el director planea filmar unos 40 minutos de tiempo de pantalla. Peresild y Shipenko regresarán a la Tierra el próximo 17 de octubre en la nave espacial Soyuz MS-18 junto con el cosmonauta Oleg Novitski.Yuri Gagarin 'aterriza' en el Parlamento CentroamericanoEl Parlamento Centroamericano [PARLACEN] cuenta a partir de ahora con un busto del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, el primer ser humano en llegar al espacio exterior, que se inauguró en el marco de la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y El Caribe, que arrancó este 4 de octubre y se extenderá hasta este domingo.Lo comunicó en exclusiva con Sputnik la presidenta del [PARLACEN], Fanny Salinas, dando a entender que este hecho simboliza los avances en hacer realidad las aspiraciones espaciales de la región centroamericana y del Caribe, gracias al apoyo de Rusia.Una cooperación que abarca desde la educación espacial que ofrece la parte rusa, hasta "tener algún día una estación espacial del PARLACEN y de la República Dominicana", pasando por "tener el acceso a lo que son los satélites", un tema de enorme importancia para sectores de la economía local como la agricultura, subrayó Salinas.La Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y El Caribe se está llevando a cabo a iniciativa del Parlacen y la Embajada de Rusia en Guatemala. El jefe de la misión diplomática del gigante euroasiático, Vladímir Vinokurov, resaltó en la inauguración el dinamismo de los contactos sobre el tema con el PARLACEN, "incluida la promoción de los programas educativos espaciales para niños y jóvenes de la región, desarrollados por la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia", tal y como subraya un comunicado de la Cancillería rusa.Se señala, asimismo, que el Embajador trasladó sus felicitaciones al guatemalteco Vinicio Montoya por su designación oficial como primer candidato a astronauta de Centroamérica.Asimismo, la nota indica que la inauguración del busto de Yuri Gagarin se ha celebrado en el 60º aniversario de su histórico vuelo espacial.¿Facebook o Fake-book?Caída global. Fue la que experimentaron Facebook, Instagram o WhatsApp, entre otros, este lunes 4 de octubre. De fondo, cuestiones que hace tiempo que inquietan a la gente. Y es que este mismo lunes, Privacy Affairs informó que los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook están a la venta en un foro de 'hackers', lo que podría permitir a los ciberdelincuentes y anunciantes sin escrúpulos dirigirse a internautas de todo el mundo.Los datos de los usuarios aparecieron en el foro a finales de septiembre. Si fueran auténticos, podría tratarse de una de las mayores y más significativas filtraciones de datos de Facebook hasta el momento. Pero, Privacy Affairs matiza que la publicación del informe "constituye una desafortunada coincidencia que lleva a muchos a asumir incorrectamente una conexión entre los dos", y que la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp no está 'conectada', por decirlo de un modo más certero, con esa información.Y aquí es donde entra en escena algo vital para los usuarios, y que es la 'seguridad'. Los expertos subrayan que esta filtración pone en riesgo la seguridad de los usuarios de Facebook, ya que los datos podrían ser utilizados por piratas informáticos para sofisticados ataques de 'phishing' o ingeniería social.Y es que justamente el lunes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki se pronunció sobre las acusaciones de Frances Haugen, la exempleada de Facebook quien afirmó que la empresa prioriza los beneficios por encima de la lucha contra la desinformación y el odio. Al ser consultada durante una rueda de prensa sobre la entrevista que Haugen había concedido el día anterior, Psaki dijo que "esa es solo la última de una serie de revelaciones sobre las plataformas de redes sociales que dejan en claro que la autorregulación no funciona. Esa ha sido durante mucho tiempo la opinión del presidente y ha sido la opinión de esta Administración".Psaki agregó que los informes de este tipo "validan la gran preocupación que el presidente y los legisladores de ambos lados del pasillo han expresado sobre cómo operan los gigantes de las redes sociales y el poder que han acumulado. Nuestro esfuerzo será continuar apoyando reformas fundamentales, esfuerzos para abordar estos problemas", indicó al subrayar que le preocupan especialmente "los esfuerzos para atraer a usuarios jóvenes" a las redes sociales y sus "efectos negativos para la salud mental de los adolescentes".A todo esto, Mark Zuckerberg escribió en el muro de su perfil de su red social: "Perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confías en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que te importan". ¿Y pidió perdón por la falta de seguridad de Facebook y la filtración de sus 1.500 millones de usuarios? No.Pobladores latinoamericanos: ¿traicionados por sus Gobiernos ante apetitos de multinacionales?Vivir en unas tierras ricas en recursos naturales convierte a sus pobladores en blancos de multinacionales, donde los Gobiernos brillan por su inacción ante atropellos de quienes buscan 'limpiar' el territorio, al tiempo que la prensa brilla por su silencio al respecto. Es lo que ocurre en Latinoamérica.Lo denunció en conversación con Sputnik el mexicano Arturo Brito Martínez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uno de los ponentes en la presente edición del foro internacional "Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad", que se celebra por estos días en la Universidad Estatal de San Petersburgo.Según Brito Martínez, autor de la ponencia 'Afectividad social y compromiso en la defensa de la tierra', Gobiernos como el de su país interponen intereses económicos sobre los de sus pobladores, que se quedan a solas frente a las acciones de las empresas que buscan hacerse de las riquezas de su hábitat.Pero en caso de que se proponga algo a cambio a la gente afectada, muy a veces estas promesas "no se cumplen". Al mismo tiempo, los medios pintan como "personas destructivas" o "vándalos" a quienes simplemente no quieren ser despojados de sus tierras. En este contexto, Brito Martínez calificó como "cortina de humo" la supuesta preocupación de autoridades de algunos países de Latinoamérica por el bienestar de sus pueblos.Polémica en un gran foro ruso-iberoamericano por opiniones encontradas sobre conquista españolaLa colonización española "no fue perfecta" y sí que "tuvo sus fallos", pero comparándola con la anglosajona, puede considerarse "un éxito". Estas palabras de Carlos Uriarte Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, provocaron una polémica entre otros participantes de un gran foro ruso-iberoamericano que se celebra en Rusia.En declaraciones a Sputnik, Uriarte Sánchez, uno de los ponentes del foro internacional "Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad", insistió en que "existe una leyenda negra en relación a la colonización de España del continente americano" que fue desarrollada por "los países anglosajones".Unos países que son unos auténticos 'monstruos' en comparación con el accionar de España, algo que, según sus palabras, reflejan particularmente las estadísticas de esclavos "que unos y otros" tenían.Entre otros ejemplos, citó el caso de las "Antillas inglesas, donde había 505.000 esclavos frente a 98.000 hombres libres", al tiempo que "en las Antillas españolas la proporción era de 25.000 esclavos frente a 220.000 habitantes libres". "En la Nueva España, el actual México, sólo había 10.000 esclavos en una población de 6 millones de habitantes, cuando en EEUU la proporción era de 700.000 esclavos frente a 300.000 hombres libres", agregó.Otra diferencia, según Uriarte Sánchez, es que la Corona española nunca delegaba la soberanía sobre los territorios colonizados a "las empresas creadas para la explotación de tierras conquistadas" como lo hacía la parte británica, sin preocuparse por la brutalidad de estas empresas hacia la población indígena.Es más, "hubo muchísimas iniciativas de la monarquía española en relación a la protección de los indígenas: por ejemplo, la preocupación de la Reina Isabel la Católica por su cultura", algo que "se puede leer claramente en su testamento" donde "ya hace una clara referencia a los derechos de los indios", afirmó. "Todo esto también viene desarrollado fundamentalmente por personalidades como Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, y se les concede muchísimos derechos más ya con Carlos I", agregó.En este contexto, se mostró crítico con "discursos contrarios a la colonización española" como los desarrollados por el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, insistiendo en que no se puede "hacer una valoración de lo que ocurrió hace 500 años", sino que lo que es necesario es "trabajar en unas agendas positivas, sobre todo en pos de la cooperación entre los países de Iberoamérica".Al respecto, la profesora mexicana Arely Robles Herrera, quien también participa en el foro, lamentó la persistencia de "un concepto" que, en su opinión, "está, estuvo y estará, porque siempre hay esta tendencia del ser humano a menospreciar para sentirse más"."Los latinoamericanos se sienten muy ofendidos ante declaraciones como tales, y no sólo un grupo intelectual, sino el pueblo en general, porque no podemos olvidar el tipo de genocidios que se realizaron durante siglos por parte de los europeos, sean españoles o ingleses, que nos obligaron a olvidar nuestro idioma, nos impusieron la religión, y nosotros los latinoamericanos nos sentimos ofendidos que en un mundo moderno, globalizante, sigamos escuchando declaraciones donde unos se creen mejor que otros", manifestó.Asimismo, denunció los intentos de "minimizar la cultura que ya existía en América Latina" y que en algunos aspectos superaba a la europea, donde "los pueblos indígenas tenían antes de la llegada de los europeos unas lenguas bastante avanzadas", así como "un sistema numérico y arquitectura" impresionantes, sobre todo "para esa época", además de sus avances en temas como la astronomía.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

