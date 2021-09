https://mundo.sputniknews.com/20210910/los-mejores-5-postres-para-diabeticos-1115917985.html

Los mejores 5 postres para diabéticos

No es un secreto que las personas con diabetes deben llevar una dieta saludable y controlar la ingesta de azúcar. Pero, ¿con qué alimentos puedes reemplazar... 10.09.2021, Sputnik Mundo

Chocolate negroEs una opción perfecta para quienes padecen de diabetes o están a dieta. El chocolate negro no solo es delicioso, sino también rico en flavonoides, un compuesto capaz de prevenir la resistencia a la insulina. También contiene grandes cantidades de antioxidantes que protegen tu sistema cardiovascular.Al mismo tiempo, se recomienda optar por el chocolate con un porcentaje de cacao superior al 70%: de esto depende la cantidad de azúcar que contiene. Por ejemplo, el chocolate con un 90% de cacao tiene tan solo siete gramos de azúcar por cada 100 de cacao. Tampoco deberías comer más de 28 gramos de chocolate de una sentada.Yogur con granola o mielSi no tienes intolerancia a la lactosa, puedes disfrutar de otro plato dulce pero saludable: un yogur con granola, fruta o miel.Para esto, simplemente tienes que mezclar un yogur natural sin azúcares añadidos con frutos secos, granola —también sin azúcar—, miel o fruta. También puedes añadir tus especias favoritas, como canela o jengibre.FrutaMuchos diabéticos creen que la fruta se debería evitar, pero en realidad, no es tan peligrosa. Y es que contiene más fructosa que glucosa, por lo que no influye significativamente en los niveles de azúcar en sangre.Si bien puedes consumir cualquier tipo de fruta, aunque en pequeñas cantidades, ciertas frutas y bayas —como las fresas, las peras, el aguacate, las cerezas o el melón— son bajas en carbohidratos. Al mismo tiempo, contienen grandes cantidades de vitaminas y minerales.Frutos secosSi eres diabético, los frutos secos también son una opción perfecta, pues se caracterizan por un alto contenido en fibra y ácidos grasos monoinsaturados, y son capaces de mejorar tu índice glucémico y de fortalecer tu sistema cardiovascular. No obstante, ten en cuenta que aportan muchas calorías, por lo que no se deben consumir en exceso.Los pistachos, que contienen grandes cantidades de potasio, ayudan a mantener estables los niveles de azúcar e incluso disminuyen la resistencia a la insulina. Las nueces, por su parte, contribuyen a prevenir el desarrollo de la diabetes entre quienes son propensos a padecerla.Crema de cacahueteLas mantecas de frutos secos son ricas en proteína, fibra y ácidos grasos esenciales. Ayudan a combatir el denominado colesterol malo y mejoran la salud cardiovascular.Son un buen aliado de quienes tienen diabetes, pero es importante optar por aquellas que no contienen azúcar: las puedes encontrar en tiendas de nutrición deportiva y en algunos supermercados. También te recordamos que tan solo dos cucharadas de crema de cacahuete contienen casi 200 calorías y 16 gramos de grasa, el 21% del valor diario recomendado.

