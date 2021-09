https://mundo.sputniknews.com/20210929/rusia-tilda-de-discriminatorias-las-restricciones-de-francia-a-los-vacunados-con-sputnik-v-1116554211.html

Rusia tilda de discriminatorias las restricciones de Francia a los vacunados con Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de discriminatorias las limitaciones que impone Francia a los parlamentarios inmunizados con la... 29.09.2021, Sputnik Mundo

La semana pasada el senador Vladímir Krugli, integrante de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que sesiona desde el 27 de septiembre en la ciudad francesa de Estrasburgo, denunció restricciones a la libre movilidad de los legisladores rusos y lo atribuyó a que la Unión Europea no reconoce a la vacuna Sputnik V. Ante esta situación, el presidente de la delegación Piotr Tolstói notificó que los parlamentarios rusos no viajarán a Estrasburgo y seguirán las sesiones por videoconferencia.Un portavoz de la institución subrayó que las autoridades francesas permiten a los parlamentarios rusos solo desplazarse del hotel al lugar en que sesiona la PACE y les prohibieron ir por la ciudad."De hecho obligan a la delegación rusa a participar en las labores de la PACE de forma telemática, lo que la pone en una posición de desigualdad en comparación con las otras", añadió.Al parecer, enfatizó, "porque los rusos se inmunizaron con sus propias vacunas y no con los compuestos estadounidenses o europeos".La PACE aglutina a representantes parlamentarios de 47 Estados, la mayoría de ellos europeos.A mediados de septiembre, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, instó a los países europeos a dejar de politizar el tema de las vacunas contra el coronavirus.

