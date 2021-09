https://mundo.sputniknews.com/20210924/rusia-renuncia-a-participacion-presencial-en-sesiones-de-la-pace-por-restricciones-anti-covid-1116384077.html

Rusia renuncia a participación presencial en sesiones de la PACE por restricciones anti-COVID

MOSCÚ (Sputnik) — La delegación de la Cámara Baja de Rusia anunció que no viajará a Estrasburgo, Francia, para el periodo de sesiones de la Asamblea... 24.09.2021, Sputnik Mundo

"Ante las condiciones creadas, la delegación de Rusia no viajará a Estrasburgo y seguirá las actividades por videconferencia", señaló el presidente de la delegación, Piotr Tolstói, en su cuenta de Telegram.La PACE, que aglutina a representantes parlamentarios de 47 Estados, la mayoría de ellos europeos, inicia sus sesiones el 27 de septiembre.Las autoridades de Francia, denunció Tolstói, limitaron el desplazamiento de los diputados rusos en Estrasburgo "con el argumento de las medidas sanitarias" ya que ese país no reconoce la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.Los parlamentarios de Rusia están inmunizados con las vacunas anticovid de su país que la Unión Europea no reconoce, en particular Sputnik V, un compuesto aprobado en 70 naciones con una población total de 4.000 millones de habitantes.Tolstói subrayó que los franceses pusieron a los diputados rusos en una posición discriminatoria en comparación con los parlamentarios de otros países, en particular de Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania con los que Rusia tiene relaciones tensas.

