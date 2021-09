https://mundo.sputniknews.com/20210929/pinera-apunta-a-consolidar-un-eje-conservador-en-sudamerica-1116560090.html

¿Piñera apunta a consolidar un eje conservador en Sudamérica?

Tras la visita del presidente de Chile a Uruguay, el investigador Gabriel Gaspar dialogó con GPS Internacional para analizar la política exterior del Gobierno... 29.09.2021, Sputnik Mundo

Los presidentes de Chile y Uruguay, Sebastián Piñera y Luis Lacalle Pou respectivamente, hablaron en Montevideo de la necesidad de estrechar la colaboración entre ambos países, mediante la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Ello se da en el marco de la gira de Piñera por Colombia, Paraguay y Uruguay. Al respecto, "no se entiende mucho esta gira del presidente, dado que a nivel interno estamos en una situación difícil de crisis humanitaria, en la que las autoridades están ausentes", indicó Gaspar.Se agrava la crisis migratoria en el norte de ChileA modo de ejemplo, "en el norte del país se está viviendo una situación complicada de crisis migratoria, con ingresos masivos y lamentables manifestaciones xenofóbicas en algunas ciudades", sostuvo el analista chileno. Por su parte, en lo concerniente a la creación de un eje conservador en el ámbito político sudamericano, "la administración de Piñera ha sido tenaz en darle a la política exterior un sesgo ideológico, sin entender que las relaciones internacionales son entre Estados y no Gobiernos", aseveró.A su vez, "durante la campaña presidencial y su período de Gobierno intento hacer un eje anti Venezuela y convergió en el llamado Grupo de Lima", indicó. No obstante ello, "en Chile encontramos un Gobierno muy desgastado, con una muy baja popularidad y un presidente cuya propia coalición lo ha abandonado", concluyó Gaspar.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista político ecuatoriano Jaime Durán Barba, con quien dialogamos sobre la construcción de relatos políticos en América Latina.¿Cómo han incidido las TICs en los relatos políticos latinoamericanos?En lo que concierne a la construcción de relatos políticos en tiempos de avances de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), "ahora lo que ocurre es que la gente es más autónoma, no cree en grandes relatos", indicó. En contraposición a las grandes causas políticas, "lo que motiva ahora son los micro relatos", añadió.Con respecto al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, "es el presidente más sistemático y organizado del continente en este momento, que maneja un país de gente sensata", indicó. A nivel regional, "ante los problemas de inestabilidad política en América Latina, Uruguay puede ser el país que atraiga inversiones de manera descomunal en la región", indicó. En ese sentido, "si llega a tener éxito y convertir a Uruguay en un país rico, Lacalle se podría convertir en un líder regional", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de transición productiva global y las perspectivas en torno al desarrollo sostenible.Innova 2021En el cierre cultural, estuvimos en contacto con el presidente del LATU, Ing. Ruperto Long, con quien dialogamos sobre el décimo Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos. Se trata de un evento de referencia en la temática de ciencia y tecnología de alimentos a nivel regional, que se realiza de forma bienal desde 2004.

