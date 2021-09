https://mundo.sputniknews.com/20210927/los-5-trucos-para-buscar-en-google-como-un-experto-1116461878.html

Los 5 trucos para buscar en Google como un experto

Es imposible imaginar nuestra vida sin los motores de búsqueda que nos ayudan a encontrar fácilmente la respuesta a cualquier pregunta. Pero, ¿apostamos algo a... 27.09.2021, Sputnik Mundo

Las comillasCuando realizas una búsqueda de varias palabras a la vez, Google suele mostrarte todas sus apariciones en un sitio web, aunque estén separadas. ¿Qué puedes hacer para buscar una frase o un nombre exacto?Simplemente agrega comillas para especificar al buscador que quieres que aparezcan juntas y en el mismo orden.Ejemplos: "Steve Jobs", "gatos en adopción"Sitio web específicoSi no quieres encontrar algo en toda la red, sino en una página web específica, simplemente utiliza la fórmula site:Los resultados serán los que Google ha encontrado dentro del sitio web que indicaste, aunque no tenga su propio buscador.Ejemplos: insólito site:mundo.sputniknews.com. Ronaldo site:manutd.comTipo de archivoTambién puedes especificar el tipo de archivo concreto. Por ejemplo, si necesitas encontrar un archivo PDF o un documento de Word sobre el tema, tienes que utilizar el orden filetype:.Ejemplo: calendario escolar filetype:pdfExcluir una palabraSi no quieres que Google te muestre un tema o una palabra específica, puedes poner un - justo delante de ella. Sí, ¡es así de simple!Este truco te ayudará a ahorrar tiempo a la hora de buscar en internet.Ejemplos: Dune -película, Apple -MacPeríodo de tiempo¿Te ha pasado alguna vez que no consigues encontrar algo que ocurrió en un período de tiempo específico?Simplemente pon .. entre dos fechas para obtener resultados que contengan eventos que ocurrieron entre los años indicados.Ejemplos: Nicolas Cage películas 1995..1999, conflictos militares 1850..1900

