https://mundo.sputniknews.com/20210926/la-razon-por-la-que-steve-jobs-no-dejaba-a-sus-hijos-usar-el-iphone-1116442849.html

La razón por la que Steve Jobs no dejaba a sus hijos usar el iPhone

La razón por la que Steve Jobs no dejaba a sus hijos usar el iPhone

Los hijos del padre del iPhone, Steve Jobs, no podían usar casi ni celulares ni tabletas. ¿La razón? Según el visionario de la manzana, le interesaba limitar... 26.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-26T17:16+0000

2021-09-26T17:16+0000

2021-09-26T17:16+0000

tecnología

ipad

steve jobs

alta tecnología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108184/89/1081848945_0:263:2912:1901_1920x0_80_0_0_7a02fc35238854d8a4a4b80f47d52ed4.jpg

Así se expresó en 2010, durante una entrevista con el New York Times en la que el periodista Nick Bilton le preguntó si sus hijos amaban el iPad y la respuesta que se llevó le sorprendió.El iPad acababa de salir, estaba en todas partes, y el periodista esperaba de Jobs otra respuesta. Una que, al menos, no implicase sacar a la tecnología del hogar. Bilton recuerda la entrevista en el rotativo estadounidense.Jobs no era el único con una política antitech en el hogar. Precisamente los magnates de la tecnología son reacios a que sus hijos pasen el día ante la pantalla. Por ejemplo, Chris Anderson, antiguo editor del popular portal sobre tecnología Wired, hace lo mismo con sus pequeños."Nuestros hijos nos acusan a mí y a mi esposa de ser unos fascistas y de preocuparnos demasiado por la tecnología", se supo que dijo, añadiendo que "eso es porque hemos visto los peligros de la tecnología de primera mano". De Bill Gates, padre de Microsoft, se sabe que tiene una política parecida.

https://mundo.sputniknews.com/20210103/por-que-steve-jobs-cambiaba-de-auto-cada-seis-meses-1094017669.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ipad, steve jobs, alta tecnología